*
السبت: 12 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

سيميوني وسط الأزمة: دفاع أتلتيكو بحاجة إلى تحسين

  • 12 أيلول 2026
  • 18:03
سيميوني وسط الأزمة دفاع أتلتيكو بحاجة إلى تحسين

خبرني - يعتقد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أن دفاع فريقه بحاجة إلى التحسن وذلك بعد بداية متعثرة للموسم في بطولة الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وخسر أتلتيكو 3 مباريات من أصل 5 خاضها في جميع البطولات خلال الموسم الحالي، قبل اللعب في ضيافة ريال سوسييداد يوم الأحد ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي يوم السبت: نحتاج إلى التحسن دفاعياً للحفاظ على نظافة شباكنا وزيادة فرصنا في التطور، خاصة وأننا سجلنا أهدافاً في كل المباريات باستثناء واحدة.

وتابع: لدينا مجال للتحسن رغم أن الفريق قدم لمحات جيدة للغاية خلال المباريات الماضية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ليفانتي يدعم سبتة في مواجهة برشلونة
ليفانتي يدعم سبتة في مواجهة برشلونة
  • 2026-09-12 21:03
إنجاز تاريخي لبرشلونة ضاع نتيجة موقف الضفادع
إنجاز تاريخي لبرشلونة ضاع نتيجة موقف الضفادع
  • 2026-09-12 21:01
"خانق" زوجة دورناروما.. عربي هرب من سجن فرنسي بطريقة غريبة
  • 2026-09-12 20:23
تشيلسي ينجو من ثنائية بلومي بتعادله مع هال سيتي
تشيلسي ينجو من ثنائية بلومي بتعادله مع هال سيتي
  • 2026-09-12 20:22
بايرن يدافع عن أوليسيه بعد اتهامه بقلة الاحترام في مقابلة مثيرة للجدل
بايرن يدافع عن أوليسيه بعد اتهامه بقلة الاحترام في مقابلة مثيرة للجدل
  • 2026-09-12 18:20
بعد 30 عاما.. رئيس جورجيا يتذكر هدفه في ديربي مانشستر
بعد 30 عاما.. رئيس جورجيا يتذكر هدفه في ديربي مانشستر
  • 2026-09-12 16:39