سيميوني وسط الأزمة: دفاع أتلتيكو بحاجة إلى تحسين

خبرني - يعتقد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أن دفاع فريقه بحاجة إلى التحسن وذلك بعد بداية متعثرة للموسم في بطولة الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وخسر أتلتيكو 3 مباريات من أصل 5 خاضها في جميع البطولات خلال الموسم الحالي، قبل اللعب في ضيافة ريال سوسييداد يوم الأحد ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي يوم السبت: نحتاج إلى التحسن دفاعياً للحفاظ على نظافة شباكنا وزيادة فرصنا في التطور، خاصة وأننا سجلنا أهدافاً في كل المباريات باستثناء واحدة.

وتابع: لدينا مجال للتحسن رغم أن الفريق قدم لمحات جيدة للغاية خلال المباريات الماضية.