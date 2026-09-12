قبل القهوة.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء فور الاستيقاظ؟

خبرني - قد تبدأ علامات نقص السوائل في الجسم قبل تناول وجبة الإفطار، إذ إن ساعات النوم الطويلة تعني المرور بفترة من دون شرب الماء، ما قد يترك بعض الأشخاص أمام جفاف بسيط يظهر في صورة خمول أو ضعف في التركيز وربما اضطرابات في الهضم.

وفي هذه الحالة، قد يكون كوب من الماء بعد الاستيقاظ عادة بسيطة تساعد الجسم على استعادة جزء من السوائل التي فقدها خلال الليل، وتدعم الشعور باليقظة، وفقًا لما أورده موقع "Health".

هل يمنحك الماء طاقة أكبر؟

لا يعمل الماء كمنبه بالمعنى التقليدي، لكنه يؤدي دورًا أساسيًا في الحفاظ على الوظائف الطبيعية للجسم والدماغ، ولذا قد يظهر نقص السوائل في صورة إرهاق أو صعوبة في التركيز أو ما يعرف بـ"ضبابية الدماغ".

وأظهرت دراسة شملت شبانًا امتنعوا عن تناول السوائل لمدة 12 ساعة أنهم سجلوا استجابة أبطأ، وشعروا بمزيد من التعب، إلى جانب تراجع الذاكرة والانتباه، مقارنة بأشخاص حافظوا على ترطيب أجسامهم.

وفي دراسة أخرى، ارتبط شرب نحو 500 ملليلتر من الماء، أي ما يعادل كوبين تقريبًا، قبل النوم ثم تناول الماء مجددًا في الصباح بتحسن اليقظة وسرعة الاستجابة.

لكن ذلك لا يعني أن كوب الماء يمثل علاجًا لكل حالات التعب الصباحي، فإذا كان الإرهاق مرتبطًا بقلة النوم أو التوتر أو مشكلة صحية، فمن غير المرجح أن يؤدي الماء وحده إلى تغيير كبير.

أما عندما يكون الجفاف وراء الشعور بالخمول، فقد يساعد تعويض السوائل على استعادة النشاط وتحسين التركيز.

ماذا عن الجهاز الهضمي؟

قد تمتد فوائد الترطيب إلى الجهاز الهضمي، إذ يحتاج الجسم إلى السوائل للمساعدة في انتقال الطعام والفضلات عبر القناة الهضمية.

ويؤدي نقص الماء إلى زيادة صلابة البراز وبطء حركته داخل الأمعاء، وهو ما قد يرفع احتمالات الإصابة بالإمساك.

وتشير أبحاث إلى أن الحصول على كميات مناسبة من السوائل، سواء من المشروبات أو الأطعمة الغنية بالماء، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالإمساك.

ويلاحظ بعض الأشخاص أن شرب الماء فور الاستيقاظ يساعدهم على تحفيز حركة الأمعاء، خصوصًا مع تناول القهوة أو ممارسة بعض النشاط البدني، لكن التأثير قد يكون أقل وضوحًا لدى الأشخاص الذين يحصلون بالفعل على حاجتهم اليومية من السوائل.

هل يجب أن يكون الماء أول ما تتناوله صباحًا؟

رغم الفوائد المحتملة لشرب الماء بعد الاستيقاظ، لا توجد ضرورة تجعل الدقائق الأولى من الصباح "موعدًا إلزاميًا" لشربه.

فالأهم، بحسب التوصيات الغذائية، هو إجمالي كمية السوائل التي يحصل عليها الجسم على مدار اليوم وليس توقيت تناولها فقط.

وتقدر الاحتياجات اليومية الإجمالية بنحو 11.5 كوب من السوائل للنساء و15.5 كوب للرجال، مع احتساب الماء الموجود في الطعام والمشروبات الأخرى.

وبما أن الفواكه والخضراوات والحساء وغيرها من الأطعمة تحتوي على كميات متفاوتة من الماء، فإن كمية الماء والمشروبات المطلوبة بصورة مباشرة تكون أقل من إجمالي الاحتياج اليومي.

ويُنصح عمومًا بنحو 9 أكواب من السوائل يوميًا للنساء و13 كوبًا للرجال من المشروبات، مع اختلاف الاحتياجات بحسب عوامل مثل النشاط البدني والطقس والحالة الصحية.