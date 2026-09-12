مديرو الأجهزة الأمنية يزورون مصابي خدمة العلم ويقدمون واجب العزاء لذوي المتوفين

خبرني - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، يرافقه مديرو الأجهزة الأمنية وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، اليوم السبت، المصابين من مكلفي خدمة العلم الذين يتلقون العلاج إثر حادث السير الذي تعرضت له الحافلة التي كانت تقلهم أثناء عودتهم إلى أماكن سكنهم في جنوب المملكة.

وشملت الزيارة المصابين الذين يتلقون العلاج في مدينة الحسين الطبية، ومستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري، ومستشفى الكرك الحكومي، حيث اطمأن اللواء الركن الحراسيس ومديرو الأجهزة الأمنية على أوضاعهم الصحية، واستمعوا إلى إيجاز من الكوادر الطبية المختصة حول حالاتهم الصحية ومراحل العلاج والرعاية الطبية المقدمة لهم.

ووجّه رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى مواصلة تقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين، ومتابعة أوضاعهم الصحية واحتياجاتهم حتى تماثلهم للشفاء، مؤكداً استمرار متابعة القيادة العامة للقوات المسلحة لحالاتهم منذ وقوع الحادث، وحرصها على توفير جميع متطلبات الرعاية اللازمة لهم.

وفي سياق متصل، قدّم رئيس هيئة الأركان المشتركة ومديرو الأجهزة الأمنية، يرافقهم عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، واجب العزاء والمواساة إلى أسر وذوي مكلفي خدمة العلم الذين توفوا إثر الحادث.

وأعرب اللواء الركن الحراسيس ومديرو الأجهزة الأمنية، خلال تقديم واجب العزاء، عن خالص مشاعر التعزية والمواساة لأسر المتوفين وذويهم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر وحسن العزاء.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة وقوف القوات المسلحة إلى جانب أسر المتوفين، ومواصلة متابعة شؤونهم، إلى جانب الاستمرار في متابعة أوضاع المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم خلال مراحل العلاج والتعافي.

وتأتي هذه الزيارة وتقديم واجب العزاء في إطار المتابعة المستمرة التي توليها القيادة العامة للقوات المسلحة لتداعيات الحادث منذ وقوعه، وحرصها على رعاية مكلفي خدمة العلم، ومتابعة أوضاع المصابين، والوقوف إلى جانب أسر المتوفين ومتابعة شؤونهم.