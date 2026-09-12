تسريبات خطيرة عن تصعيد إسرائيلي في سورية وطرح فكرة صادمة لـ(غزو دمشق)

خبرني - كشف موقع "والا" المقرب من الاستخبارات الإسرائيلية عن تطور خطير عبر توسيع العمليات في سوريا، يتناول تفاصيل صادمة وغير متوقعة حول طرح فكرة "غزو دمشق".

ونقل موقع "والا" العبري عن مصدر في الجيش الإسرائيلي أن المؤسسة العسكرية ترى في توسيع نطاق عملياتها داخل الأراضي السورية، لتشمل القرى والمناطق الفاصلة بينها، خطوة ضرورية لإحباط ما تصفه بـ "النوايا العدائية" تجاهها.

وأوضح المصدر أن التوغل في عمق الأراضي السورية يهدف إلى تعزيز القدرة على رصد التهديدات وملاحقتها قبل اقترابها من الحدود.

ومن جانبه، أكد ضابط كبير أن حجم النشاط العسكري الحالي في سوريا "يفوق كل تصور"، وأشار إلى أن العمليات تتواصل بشكل مكثف ومستمر، مما يعكس اتساع رقعة التحركات العسكرية الإسرائيلية.

وفي سياق أكثر إثارة، كشف الضابط أن مجموعة كبيرة من الجنود أبدوا رغبة في التقدم نحو دمشق، ولفت إلى أن فكرة "غزو العاصمة السورية" طُرحت أيضا خلال زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قبل نحو أسبوعين.

وتصدر هذه التصريحات في ظل استمرار التوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية، لا سيما في الجنوب. وتزامن ذلك مع تحذيرات الأمم المتحدة من أن الممارسات العسكرية الإسرائيلية قد تشكل انتهاكات للقانون الدولي، حيث وثقت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حالات توغل ومداهمات واحتجاز للمدنيين.