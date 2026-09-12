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الأردن والسعودية يبحثان معالجة أسباب التوتر في المنطقة

  • 12 أيلول 2026
  • 16:03
الأردن والسعودية يبحثان معالجة أسباب التوتر في المنطقة

خبرني - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، اتصالاً هاتفيًّا مع الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية.

وبحث الصفدي والأمير فيصل خلال الاتصال، الذي جاء في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين المملكتين الشقيقتين، الأوضاعَ الإقليمية وسبلَ التعامل معها بما يحقق الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة.

وجدّد الصفدي خلال الاتصال إدانة الأردن الاستهداف الذي تعرّض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتَي الرياض والمدينة المنورة بعدّة مسيّرات، وتضامن الأردن مع السعودية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها الوطنية.

وشدّد الوزيران على دعم الجهود المُستهدِفة إنهاء التصعيد في المنطقة وصولًا إلى حل يعالج كل أسباب التوتر.

وأكّد الصفدي والأمير فيصل استمرار العمل المشترك لتعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية الراسخة بين البلدين، وإزاء القضايا والتحديات الإقليمية.

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