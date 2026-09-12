الأردن وقطر يؤكدان أهمية تكاتف الجهود لإنهاء التصعيد الإقليمي

خبرني - أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة ، السبت، أهميةَ دعم الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد الإقليمي.

وأكّد الوزيران في اتصالٍ هاتفيٍّ أجراه الصفدي مع الشيخ محمد أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التصعيد عبر حل شامل يعالج كل أسباب التوتر ويضمن الأمن والاستقرار المستدامين.

وبحث الصفدي والشيخ محمد عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكّدا إدامة التنسيق والتشاور إزاءها.

كما أكّد الصفدي والشيخ محمد أنّ تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط الأردن وقطر أولوية يستمر العمل وفقها على تطوير التعاون في مختلف المجالات.