الأحوال المدنية توقف دوام السبت في 6 مكاتب بالعاصمة عمان

خبرني - قرر مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث الطيب، وقف دوام يوم السبت في ستة مكاتب تابعة لمديرية أحوال وجوازات العاصمة، لافتاً إلى أن القرار يأتي في ضوء المستجدات المتعلقة بحجم العمل، وبما ينسجم مع مقتضياته.

وأشار الطيب إلى أن المكاتب المعنية ستعود إلى تقديم خدماتها وفق أوقات الدوام الرسمي المعتاد، مبيناً أن اعتماد دوام يوم السبت خلال الفترة الماضية جاء في سياق الإجراءات التي اتخذتها الدائرة خلال فصل الصيف، تمكيناً للمواطنين من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر.

ولفت إلى استمرار الدائرة في العمل بنظام الدوام المفتوح وحتى انتهاء آخر معاملة قُدمت إليها.

وأكد الطيب حرص الدائرة على تسهيل إنجاز معاملات المواطنين، وضمان استمرارية تقديم خدماتها، والاستجابة لمتطلبات العمل، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.