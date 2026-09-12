ماذا جرى مع التعمري في مباراة رين أمام العملاق مارسيليا؟

خبرني - تعرض النجم الأردني موسى التعمري لأكثر سيناريو صادم وعجيب منذ أن لمس كرة القدم، التعمري إقترب من البكاء علي الهواء مباشرة بسبب هذا المشهد العبثي والعجيب مع فريقه رين بالدوري الفرنسي.

ما حصل أن مدرب رين أشرك التعمري في بداية الشوط الثاني، ثم قام بصناعة هدف الفوز لفريقه رين أمام العملاق مارسيليا، ولكن قبل نهاية المباراة تعرض لأكثر مشهد قاسي ومجنوون في تاريخه الكروي.

وفي الدقيقة 85 قرر مدرب رين إخراج موسي التعمري من المباراة بطريقة عجيبة وجنوونية جعلت التعمري يدخل في حالة صددمة وذهول أثناء الخروج، ثم قام بوضع يديه علي وجهه لكي يتفادي البكاء والإنهيار وتساقط الدموع في هذا المشهد الظالم والغير مفهوم علي الإطلاق.

جماهير رين شعرت بأن موسى التعمري تعرض للظلم في هذا التغيير العجيب والمفاجئ.

حتى أن معلق المباراة دخل في نوبة حزن وإنخفض صوته بشكل مفاجئ، متعجباً من الذي حدث مع التعمري في هذا المشهد العجيب!