بالتعاون مع غرفتي صناعة الأردن وعمان.. العربية لحماية الطبيعة تدعم مزارعي غور الصافي

خبرني - ضمن جهود القطاع الصناعي في تعزيز التعاون مع القطاع الزراعي، وزّعت العربية لحماية الطبيعة وبالتعاون مع غرفتي صناعة الأردن، 400 لفة من أنابيب الري (GR) على نحو 28 عائلة زراعية في غور الصافي، غالبيتها من السيدات المعيلات، ضمن مشروع "تمكين مزارعي غور الصافي".

ونفّذ فريق القافلة الخضراء جولة ميدانية إلى الأراضي الزراعية للعائلات المستفيدة، بحضور مندوبين عن غرفتي صناعة الأردن وعمّان، حيث جرى تسليم أنابيب الري للمزارعين ومتابعة احتياجاتهم على أرض الواقع.

وتوفر الأنابيب الموزعة احتياجات ري لنحو 8 آلاف متر طولي، بما يساعد الأسر على تحسين كفاءة الري والاستفادة بصورة أفضل من الموارد المائية المتاحة، إلى جانب تخفيف جزء من كلفة مستلزمات الإنتاج الزراعي.

ويكتسب دعم الأسر الزراعية في غور الصافي أهمية خاصة في ظل اعتماد العديد منها على الزراعة كمصدر أساسي للدخل، إذ يركز المشروع على تمكين المزارعين من أدوات الإنتاج، وتعزيز قدرتهم على الاستمرار في زراعة أراضيهم، ودعم صمودهم الاقتصادي والاجتماعي.

وتواصل العربية لحماية الطبيعة، من خلال القافلة الخضراء وشراكاتها مع القطاع الخاص، توجيه الدعم نحو المزارعين الأكثر احتياجًا، انطلاقًا من أن تمكين المزارع من الإنتاج هو استثمار في الأرض والأمن الغذائي للمجتمع.

من جانبه أكد الكادر المشارك من غرفة الصناعة بأن هذا التعاون يأتي في سبيل تعزيز ودعم المزارعين والقطاع الزراعي، كما أكدت أن دعم المزارعين يأتي ضمن مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على المساهمة في المبادرات التي تحقق أثرًا ملموسًا ومستدامًا في المجتمعات المحلية، مشيرةً إلى أهمية استمرار التعاون والشراكات التي تساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتمكين الأفراد من الاعتماد على مصادر دخل مستدامة.