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أمطار رعدية غزيرة وسيول على 5 مناطق في السعودية

  • 12 أيلول 2026
  • 14:34
أمطار رعدية غزيرة وسيول على 5 مناطق في السعودية

خبرني - توقّع المركز الوطني السعودي للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (السبت) هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.


فرصة لتكوّن الضباب

وأشار المركز إلى وجود فرصة لتكوّن الضباب على أجزاء من المناطق المتأثرة بالأمطار، إضافة إلى أجزاء من المنطقة الشرقية، ما قد يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.


سحب رعدية على نجران

كما لا يُستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة نجران.


البحر الأحمر خفيف إلى متوسط الموج

وبيّن التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و38 كيلومتراً في الساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف، وتكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.


الخليج العربي خفيف الموج

وعلى الخليج العربي، تكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و28 كيلومتراً في الساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر، وتكون حالة البحر خفيفة الموج.

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