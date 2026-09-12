بعد استهداف السعودية.. العراق يعفي قائداً عسكرياً ويغلق ثلاثة منافذ مع إيران

خبرني - باشرت السلطات العراقية إجراءات قانونية وتحقيقات استخباراتية وأمنية لكشف ملابسات الخروقات والمخالفات التي شهدتها عدد من المنافذ الحدودية مع إيران، وذلك في أعقاب الهجمات التي استهدفت السعودية وانطلقت إحدى عملياتها من الأراضي العراقية.



وأعلنت خلية الإعلام الحربي العراقية، اليوم (السبت)، أن الجهات الأمنية المختصة بدأت عمليات ترتيب إداري وأمني في عدد من المنافذ الحدودية، بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتكثيف العمل الاستخباراتي والتحقيق والتدقيق للكشف عن ملابسات الخروقات التي حدثت، والعمل على وضع المعالجات المناسبة لها.



وأكدت الخلية استمرار العمل في منفذي زرباطية والمنذرية، موضحة أنهما مفتوحان أمام حركة المسافرين، فيما كانت مصادر مطلعة قد أفادت بإغلاق منافذ الشلامجة والشيب ومندلي مع إيران بشكل كامل، مع استمرار حركة العبور عبر المنفذين الآخرين.



وفي تصعيد للإجراءات الحكومية، وجّه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات محافظة ميسان، الواقعة على الحدود مع إيران جنوب شرقي العراق، كما أصدر توجيهاً بإعفاء قائد عمليات المحافظة من منصبه وإحالة مديري الأجهزة الأمنية بالمحافظة للتحقيق، بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات التي طالت السعودية من أحد المواقع داخل المحافظة، وفق ما أعلنه المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان.



وتحظى ميسان بأهمية أمنية خاصة، نظراً لموقعها الحدودي مع إيران، ولنشاط فصائل مسلحة مدعومة من طهران في المحافظة، ما يضع إجراءات بغداد أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتها على ضبط الحدود ومنع استخدام الأراضي العراقية منصة لتنفيذ اعتداءات خارج البلاد.



وتأتي التحركات العراقية بعد إعلان السعودية، أمس، إيقاف العمل بخط أنابيب نقل النفط من المنطقة الشرقية إلى السواحل الغربية، عقب تعرضه لهجمات بطائرات مسيّرة مصدرها العراق.