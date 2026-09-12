مدير محمية دبين: رفع بدل الدخول من دينارين إلى 5 دنانير للحد من أعداد الزوار والمحافظة على المحمية

خبرني - قال مدير محمية دبين بشير العياصرة، السبت، إنه جرى رفع نحو 10 آلاف كيس من النفايات من داخل المحمية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب/أغسطس، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 25 حملة للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات داخل المحمية، مضيفا أن المحمية رفعت بدل الدخول من دينارين إلى 5 دنانير، بهدف الحد من أعداد الزوار والمحافظة على المحمية، وإتاحة المجال أمام التجدد الطبيعي للأشجار الحرجية فيها.

وأضاف العياصرة لقناة المملكة أن مساحة محمية دبين تبلغ نحو 8500 دونم، وتضم مئات الآلاف من الأشجار الحرجية، موضحًا أن نحو 5 آلاف شجرة حرجية جفّت نتيجة التغير المناخي.

وبين العياصرة أنه جرى إغلاق بعض المناطق ووضع سياج جديد حولها بهدف الحفاظ على التجدد والإنبات الطبيعي للأشجار الحرجية داخل المحمية.

وأشار العياصرة إلى أن عدد زوار غابات دبين منذ بداية العام الحالي بلغ نحو 24 ألف زائر، موضحًا أن المحمية تستقبل أعدادًا كبيرة من الزوار، لا سيما من المناطق المجاورة، تفوق في بعض الأحيان قدرتها الاستيعابية، مع تركز أعداد الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح العياصرة أن القدرة الاستيعابية للمحمية تتراوح بين 400 و500 شخص يوميًا، مشيرًا إلى أن غالبية الزوار يقصدون المحمية خلال عطلة نهاية الأسبوع، خصوصًا في شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو.