مجموعة المركزية تفتتح رسميًا مركزها المتكامل الجديد في إربد

خبرني - إربد، أيلول 2026: افتتحت مجموعة المركزية رسميًا مركزها المتكامل الجديد في محافظة إربد، بحضور عدد من أعضاء الإدارة العليا للمجموعة وشركائها وعملائها، إلى جانب رئيس غرفة تجارة إربد السيد محمد الشوحة، ورئيس غرفة صناعة إربد السيد هاني أبو حسان، ومدير غرفة صناعة إربد السيد نضال الصدر، وممثلين عن الجهات الحكومية في شمال المملكة ووسائل الإعلام. ويأتي افتتاح المركز في خطوة جديدة ضمن مسيرة توسع المجموعة وتعزيز حضورها في شمال الأردن، بما يسهم في تقريب خدماتها من عملائها في إربد والمحافظات المجاورة، وتوفير مجموعة متكاملة من خدمات السيارات في موقع واحد.

وبهذه المناسبة، قال نديم حداد، المدير التنفيذي لمجموعة المركزية: "سعداء بافتتاح مركزنا المتكامل في إربد، والذي يشكّل محطة مهمة في خططنا لتوسيع نطاق خدماتنا والوصول إلى عملائنا في مختلف مناطق المملكة. ويتيح لنا هذا المركز خدمة عملائنا في إربد ومحافظات الشمال بصورة أقرب وأكثر تكاملًا، من خلال توفير مجموعة واسعة من الخدمات في موقع واحد ومن مصدر موثوق، بما يواكب احتياجاتهم ويمنحهم تجربة مريحة وموثوقة في مختلف مراحل امتلاك السيارة".

وأكد أبو حسان والشوحة، خلال حفل الافتتاح، على الأهمية الاستراتيجية لوجود معرض مركزي بهذا المستوى في إربد، لما يمثله من قيمة مضافة للحركة الاستثمارية في المنطقة. وأشارا إلى أن هذا المعرض سيسهم بشكل مباشر في تسهيل وصول الخدمات المتكاملة لزبائن تويوتا وتلبية احتياجاتهم دون عناء، مشيدين بالثقة التي توليها الشركات العالمية الكبرى للسوق المحلي في المحافظة.

ويجمع المركز الجديد تحت سقف واحد معرض المركزية تويوتا، الذي يضم أحدث سيارات تويوتا المتوفرة في الأردن ويوفر كفالة موثوقة، وخدمة استبدال السيارات وحلول التملك، إلى جانب مركز خدمة وصيانة معتمد من بتروناس يقدم خدمات الصيانة الدورية والمتخصصة لمختلف أنواع السيارات في السوق الأردني من الهايبرد والبنزين والسيارات الكهربائية بإشراف فنيين مؤهلين ومدرّبين، وفرع متكامل يوفر قطع الغيار الأصلية المكفولة والإكسسوارات والمنتجات التابعة لعلامات مجموعة المركزية.

يستقبل مركز مجموعة المركزية المتكامل زواره في شارع عمر بن عبد العزيز – منطقة الروضة، حي الصناعة (الحي الشرقي) في إربد، للاستفادة من خدمات معرض المركزية تويوتا، واستبدال السيارات، وخدمات الصيانة لمختلف أنواع السيارات، وشراء قطع الغيار الأصلية ومنتجات المجموعة. وللاستفسار أو حجز موعد، يمكن التواصل على الرقم: 065508080 واختيار الرقم الفرعي 195 لمعرض سيارات تويوتا الجديدة، أو 840 لمركز الصيانة المعتمد لجميع أنواع السيارات، أو 848 لمركز قطع الغيار الأصلية والمكفولة.

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عن مجموعة المركزية:

تعدّ مجموعة المركزية الوكيل الحصري لسيارات تويوتا ولكزس وشاحنات هينو ودراجات وسكوترات ياماها وبدجت لتأجير السيارات وأجهزة شحن السيارات الكهربائية أوتل، وحافلات كينغ لونغ، وزيوت بتروناس ومنتجات هنكل ودنسو وبي جي في الأردن. ومنذ العام 1999، برهنت على مكانتها شركةً رائدة في مبيعات السيارات، وخدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار. ويعكس النهج الاستراتيجي للشركة، القائم على المجتمع والمدعوم ببرنامج المسؤولية الاجتماعية المؤسسية، التزامها بأن تكون أكثر من مجرد وكيل، بل شركة فعالة تعمل من أجل تحسين المجتمع.

خبر صحفي صادر عن شركة بداية للاتصالات والاستشارات التسويقية بالنيابة عن مجموعة المركزية.

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