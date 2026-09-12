ليدي غاغا تستقبل مولودها الأول سرا

خبرني - دخلت نجمة البوب الأمريكية ليدي غاغا مرحلة جديدة في حياتها الشخصية، بعدما أفادت تقارير أمريكية بأنها استقبلت مولودها الأول من خطيبها رجل الأعمال مايكل بولانسكي، بعد علاقة استمرت سنوات وارتبطت رسميًا بالخطوبة في 2024.

وأكدت مصادر لمجلتي «People» و«Page Six» ولادة الطفل، فيما لم تكشف حتى الآن تفاصيل تتعلق باسمه أو جنسه أو تاريخ ميلاده. ولم يصدر إعلان مباشر من غاغا أو ممثليها بشأن الولادة حتى وقت نشر التقارير.

وجاء الكشف عن الخبر بعدما شوهدت غاغا وبولانسكي برفقة طفل حديث الولادة خلال نزهة في شمال كاليفورنيا، في أول ظهور علني لهما مع المولود. وحرص الثنائي خلال الأشهر الماضية على إبقاء تفاصيل حياتهما العائلية بعيدًا عن الأضواء.

قصة ليدي غاغا ومايكل بولانسكي

بدأت علاقة ليدي غاغا ومايكل بولانسكي في الظهور إلى العلن مطلع عام 2020، قبل أن يقضي الثنائي فترة الحجر الصحي خلال جائحة كورونا معًا في ماليبو، وهي المرحلة التي تحدثت غاغا لاحقًا عن دورها في تقوية علاقتهما.

وفي صيف 2024، أكدت غاغا خطوبتها على بولانسكي عندما قدمته باعتباره «خطيبها» خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس، لتنتهي بذلك أشهر من التكهنات بشأن طبيعة علاقتهما ومستقبلها.

ويعمل بولانسكي، البالغ من العمر 42 عامًا، في مجالات الاستثمار والعمل الخيري، ويرتبط اسمه بمؤسسة Parker Foundation ومعهد Parker Institute for Cancer Immunotherapy، كما شارك غاغا في عدد من المشروعات والمبادرات خلال السنوات الأخيرة.

الأمومة حلم قديم لليدي غاغا

ولم يكن قرار تكوين أسرة مفاجئًا بالنسبة للنجمة الأمريكية، إذ تحدثت غاغا في أكثر من مناسبة عن رغبتها في أن تصبح أمًا.

وتشير مقابلات سابقة إلى أن رغبتها في الإنجاب تعود إلى سنوات طويلة؛ فقد تحدثت منذ العقد الماضي عن حلمها بتكوين أسرة كبيرة، قبل أن تعود في مقابلات أحدث للحديث عن رؤيتها لتربية أطفالها ومنحهم مساحة لتكوين شخصياتهم بعيدًا عن ضغوط شهرة والدتهم.

كما وصفت الأمومة في تصريحات سابقة بأنها واحدة من أهم الأدوار التي تتطلع إليها في حياتها، مؤكدة أن تأسيس عائلة يمثل بالنسبة إليها جانبًا أساسيًا من مستقبلها الشخصي.

عام استثنائي لليدي غاغا

يأتي خبر استقبال مولودها الأول بعد فترة حافلة على المستوى الفني، إذ أنهت غاغا جولتها العالمية «The Mayhem Ball» في 13 أبريل 2026 بحفل في ماديسون سكوير غاردن بمدينة نيويورك، بعد جولة امتدت عبر الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا واليابان. ويؤكد موقعها الرسمي أن الجولة اختتمت بمحطة نيويورك، بينما وصفت «Variety» الحفل بأنه نهاية الجولة رسميًا.

وكانت الجولة مرتبطة بألبومها «Mayhem»، الذي صدر في مارس 2025 وأعاد غاغا بقوة إلى موسيقى البوب الراقصة التي شكلت جزءًا كبيرًا من نجاحها منذ بداياتها.

«Mayhem» يحصد غرامي

وحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا في موسم جوائز غرامي 2026، إذ ترشحت غاغا لسبع جوائز، من بينها ألبوم العام عن «Mayhem»، وتسجيل وأغنية العام عن «Abracadabra».

وفاز «Mayhem» بجائزة أفضل ألبوم بوب غنائي في الدورة الـ68 لجوائز غرامي، متفوقًا على ألبومات لعدد من أبرز نجوم البوب، بينهم جاستن بيبر وسابرينا كاربنتر ومايلي سايروس وتيدي سويمز.

كما كان لمايكل بولانسكي حضور في المشروع نفسه، إذ يظهر اسمه ضمن مؤلفي بعض أعمال الألبوم، كما تولى مع غاغا وأندرو وات مهام الإنتاج التنفيذي لـ«Mayhem».

حياة أكثر هدوءًا بعيدًا عن الأضواء

وخلال الفترة الأخيرة، ابتعدت غاغا نسبيًا عن الظهور العام بعد انتهاء جولتها، في وقت حافظت فيه على قدر كبير من الخصوصية فيما يتعلق بحياتها مع بولانسكي.

ويأتي استقبال الطفل الأول ليضيف فصلًا جديدًا إلى علاقة بدأت بعيدًا نسبيًا عن الأضواء، قبل أن يصبح بولانسكي حاضرًا إلى جانب غاغا في عدد من أهم محطاتها الشخصية والمهنية خلال السنوات الماضية.