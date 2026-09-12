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موعد مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي 2027 والقنوات الناقلة

  • 12 أيلول 2026
  • 13:33
موعد مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي 2027 والقنوات الناقلة

خبرني - تعرف على موعد مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والمعلق وطريقة مشاهدة البث المباشر للقاء المرتقب.

يدخل النصر مواجهة الخليج وهو في المركز الرابع بجدول الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، بعدما حقق الفوز في 5 مباريات وخسر واحدة.

ويحتل الخليج المركز الـ13 برصيد 4 نقاط، بعدما تعادل في 4 مباريات وخسر مباراتين دون تحقيق أي انتصار.

 

موعد مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي 2027

تقام مباراة النصر والخليج يوم السبت 12 سبتمبر/ أيلول 2026، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة و10 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والخليج في الدوري السعودي 2027

تنقل مباراة النصر والخليج عبر قناة ثمانية 1، الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتقام المباراة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والخليج في الدوري السعودي 2027

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والخليج عبر منصة ثمانية الرقمية، التي توفر متابعة مباريات دوري روشن عبر الإنترنت.

وتتيح المنصة للجماهير متابعة المواجهة رقمياً إلى جانب النقل التلفزيوني للمباراة عبر قنوات ثمانية.

معلق مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي 2027

يتولى المعلق الرياضي جعفر الصليح مهمة التعليق على مباراة النصر والخليج عبر قناة ثمانية.

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