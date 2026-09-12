ترمب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إن الحرب مع إيران "ستنتهي قريبا جدا"، متوقعا انخفاض أسعار النفط بشكل حاد عند انتهاء الحرب.

وأضاف ترامب، في تصريحات بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، أن "كل شيء سيكون على ما يرام" فيما يتعلق بإيران.

وفي حديثه عن مضيق هرمز والسعودية، قال ترامب إن "الأمور ستسير على ما يرام"، مضيفا أن أسعار النفط "ستنخفض بشدة" عند انتهاء الحرب.

وأضاف أن الحوثيين "لا يريدون خوض قتال ضدنا"، في تعليقه على الهجوم على خط أنابيب النفط السعودي.

وقال ترامب إن إيران "على الأرجح مسؤولة" عن الهجوم على خط أنابيب النفط السعودي.

وفي سياق منفصل، قال ترامب عن غزة: "نقوم بعمل رائع".