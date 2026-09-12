استطلاع: ارتفاع ملموس بمستويات الثقة بحكومة جعفر حسان

خبرني - كشف استطلاع رأي حديث أجرته شبكة "الباروميتر العربي" إن الشأن الاقتصادي يأتي في مقدمة اهتمام الأردنيين، واكثر القضايا التي تشغلهم، مع تسجيل ارتفاع ملموس بمستويات الثقة بالحكومة والخدمات العامة.

وأظهر التقرير في دورته التاسعة، والذي أُجري خلال شهر تشرين الأول من العام الماضي 2025 وشمل عينة ممثلة بلغت 1266 مواطنا أن 59 بالمئة من الأردنيين يقيّمون الوضع الاقتصادي باعتباره التحدي الأبرز الذي يواجه المملكة.

ووصف 27 بالمئة من المشاركين بالاستطلاع الوضع الاقتصادي بانه جيد جدا، بارتفاع 5 نقاط عما كان عليه خلال عام 2023، فيما يعتقد آخرون بأن الوضع الاقتصادي سيكون أفضل خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة.

ويعبر نحو نصف الأردنيين (49 بالمئة) عن ثقتهم الكبيرة أو الملحوظة في الحكومة، وهو ما يمثل زيادة بـ 10 نقاط مقارنة بنسبة 39 بالمئة المسجلة في أواخر عام 2023.

كما ارتفعت الثقة في رئيس الوزراء بمقدار 11 نقطة لتصل إلى 49 بالمئة، في حين لم تشهد الثقة في البرلمان الارتفاع ذاته؛ إذ يحظى بثقة 27 بالمئة فقط، وهي نسبة لا تكاد تختلف عن أواخر عام 2023، بينما زادت نسبة الرضا عن الأداء الحكومي العام إلى 61 بالمئة.

وحسب التقرير واصلت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تصدر المؤسسات الأكثر ثقة لدى المواطنين بنسب بلغت 96 و91 بالمئة على التوالي، فيما كانت الثقة بمجلس النواب 27 بالمئة.

وحظيت القطاعات الخدمية بتقييمات مرتفعة حيث بلغت نسبة الرضا عن حفظ الأمن والنظام 90 بالمئة، والتزويد الكهربائي 79 بالمئة، والرعاية الصحية والتعليم 67 و66 بالمئة على التوالي.

وأفاد 65 بالمئة من المشمولين بالاستطلاع بتأييدهم لتكافؤ فرص العمل بين الجنسين، فيما رأى 46 بالمئة منهم أن حرية التعبير مكفولة بدرجة كبيرة أو متوسطة.

وحدد 30 بالمئة من المشاركين بالاستطلاع نقص الموارد المائية باعتباره المشكلة البيئية الأكثر خطورة بالمملكة بينما تأتي جودة الهواء في المرتبة التالية بنسبة 14 بالمئة، تليها إدارة النفايات بنسبة 10 بالمئة.

ويفضل 93 بالمئة من المشاركين إعطاء الأولوية لتطوير مصادر الطاقة البديلة، ويدعم 7 من كل عشرة (71 بالمئة) التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ويؤيد ما يقرب من ثمانية من كل عشرة (78 بالمئة) تحديد موعد مشترك للتخلص من المركبات عالية التلوث، وهي مستويات تقارب ما كانت عليه في أواخر عام 2023 وتُظهر دعماً مستداماً للتغييرات الكبرى على الأقل من الناحية المبدئية.

وبخصوص المشاركة السياسية أشار 22 بالمئة من المشاركين بأنهم مهتمون أو مهتمون جداً بالسياسة، وهي نسبة تقترب نسبياً مما كانت عليه في أواخر عام 2023.

وبخصوص الانفاق الحكومي احتلت التنمية الاقتصادية المرتبة الأولى بنسبة 35 بالمئة، مرتفعة من 30 بالمئة قبل عامين، تلاها التعليم بنسبة 14 بالمئة، ثم الرعاية الصحية بنسبة 13 بالمئة، ويشير هذا التغير إلى تركيز أكبر على النمو والتوظيف بدلاً من الدعم المباشر.

وصنف 91 بالمئة من العينة الأردن بانها أكثر الدول التزاماً بالدفاع عن القضية الفلسطينية والوسيط الأكثر مصداقية لرعاية حل سياسي عادل.

وشبكة الباروميتر العربي هي منظمة غير ربحية تأسست عام 2006 وتتخذ من جامعة برينستون وجامعة ميشيغان مقراً لها، وتُعتبر أطول شبكة بحثية تقوم بإجراء استطلاعات رأي عام دقيقة وممثلة للرأي العام في العالم العربي.