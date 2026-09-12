لماذا قد يؤثر شخير شريكك على صحتك؟

خبرني - هل سبق لك أن نمت بجوار شريك يشخر واستيقظت في اليوم التالي وأنت تشعر بالتوتر أو عدم التركيز أو النسيان؟

بما أن الشخير شائع نسبياً، فإنه غالباً ما يُترك دون علاج ويُعتبر مجرد إزعاج غير ضار. لكن وفقاً لخبراء، فإن النوم بجوار شخص يشخر قد يؤثر على صحتك.

توضح الدكتورة كلير سايمون، وهي طبيبة أسنان متخصصة في طب الأسنان المتعلق باضطرابات النوم، أن الشخير يحدث بسبب اهتزاز الأنسجة الرخوة في مجرى الهواء العلوي أثناء النوم.

تشير الجمعية البريطانية للشخير وانقطاع النفس أثناء النوم، إلى أن حوالي 40 في المئة من السكان البالغين في المملكة المتحدة يعانون من الشخير، وأن هذه المشكلة تؤثر على الرجال أكثر من النساء.

ووفقاً لمسح أجرته مؤسسة النوم في الولايات المتحدة، فإن 75 في المئة من الأشخاص الذين يعانون من شخير شريكهم يقولون إن نومهم قد تأثر.

إليك ما تحتاج إلى معرفته حول التأثير على الشركاء، وما يمكنك فعله حيال ذلك.

التركيز والذاكرة

يوضح البروفيسور أما جوهال، وهو استشاري تقويم أسنان وخبير في معالجة اضطرابات النوم نوم في شركة (آيروكس هيلث)، أن شريك الشخص الذي يعاني من الشخير يمكن أن يتأثر "بدرجة كبيرة لدرجة أنه قد ينهض وينام في غرفة منفصلة لأنه يجب عليه النوم".

ويضيف: "بصفتنا بشراً، لا يمكننا جسدياً أن نعمل بدون هذه الضرورة (النوم بشكل جيد)".

خلال الليل، نمر بمراحل نوم مختلفة ضمن أنماط متكررة، عادة كل 90 دقيقة.

تُعد المراحل الأعمق من هذه الدورة مهمة للتعافي الجسدي.

وتوضح الجمعية البريطانية للشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم، أنه إذا كان نومك يتعرض للاضطراب بشكل متكرر، فقد تقضي وقتاً أقل في مراحل النوم التي تساعد الجسم على التعافي، وهو ما يعني أنك قد تستيقظ وأنت تشعر بالتعب، حتى لو قضيت وقتاً طويلًا في السرير.

يعمل دماغك أثناء النوم على معالجة المعلومات التي جمعتها خلال اليوم وتخزينها. ويمكن للنوم المتقطع - الذي قد يحدث إذا كنت تستيقظ بسبب شريك يعاني من الشخير - أن يعرقل هذه العملية، مما يؤثر في قدرتك على التركيز والذاكرة.

ويمكن أن يؤثر اضطراب النوم أيضاً على تنظيم الهرمونات، مما يؤثر على مستويات الطاقة لديك.

يلعب النوم أيضاً دوراً في تنظيم أنظمة الدماغ المسؤولة عن التوتر والاستجابة العاطفية. وعندما يضطرب، قد تصبح هذه الأنظمة أقل توازناً، مما قد يجعلك تشعر بمزيد من العصبية وقلة القدرة على التعامل مع التوتر.

هذا شيء اختبرته ميج وارين، البالغة من العمر 29 عاماً، عندما كان شخير شريكها السابق يمنعها من النوم.

وتقول: "بدون استثناء، بعد الاستيقاظ بسبب الشخير، كنت أشعر بحالة تأهب قصوى بشكل لا يصدق".

كانت ميغ، وهي مسؤولة إعلامية في مؤسسة خيرية، تحثه طوال الليل وتحاول إقناعه بالانتقال من وضعية الاستلقاء على ظهره إلى النوم على جانبه.

وتقول إنها كانت تستيقظ "وهي تشعر بالدوار والذهول، وأحياناً يصل لدرجة أنها كانت تشعر وكأنها تعاني من صداع شديد مثل ذلك الذي يعاني منه مدمنو الكحول".

وقد تسبب الشخير في اختبار صلابة العلاقة، إذ توضح ميغ: "كنت أقول دائماً إنه إذا عشنا معاً، فسنحتاج إلى غرفة نوم إضافية لليالي التي يكون فيها الشخير لا يُحتمل حقاً".

وتقول سايمون إن النوم المتقطع الناجم عن شخير الشريك قد يؤدي إلى العصبية والمشاحنات، وإذا تقرر أن النوم في غرف منفصلة هو الحل، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى انخفاض مستوى الحميمية بين الشريكين.

تقول آنا لويز ديردن، وهي صحفية تبلغ من العمر 52 عاماً، إنها تنام أحياناً في غرفة منفصلة عن شريكها بسبب شخيره.

إن وجود هذا الخيار يسمح لها بإعطاء الأولوية للحصول على قسط كافٍ من الراحة عندما يكون الشخير سيئاً للغاية.

وقالت آنا لويز: "إذا استيقظت بعد ليلة نوم سيئة، ستأكل أكثر، وستشعر بمزيد من العصبية".

اعتادت لويز أن تستيقظ كثيراً في الليل بسبب الشخير، لكنها وجدت أن ارتداء سدادات الأذن بمثابة "منقذ للحياة" لأنها تسمح لها بالنوم رغم معظم الضوضاء عندما تشارك السرير مع شريكها.

متى يحين وقت طلب المساعدة؟

يقول كلٌّ من سايمون وجوهال إن هناك أموراً يمكن القيام بها للتعامل مع المشكلة. لكن أولاً، من المهم التمييز بين ما إذا كان شريكك يعاني من الشخير فقط، أو ما إذا كان مصاباً بانقطاع التنفس أثناء النوم.

تقول سايمون: "ما لا نريده هو أن نكتفي بجعل الشخص أكثر هدوءاً أثناء الليل، بينما قد نغفل في الوقت نفسه عن وجود اضطراب في التنفس مرتبط بالنوم".

تشمل علامات انقطاع التنفس أثناء النوم، وهو اضطراب يتسبب في توقف تنفس الشخص ثم استئنافه بشكل متكرر أثناء النوم، انقطاع التنفس لفترات قصيرة، والاختناق ليلاً، والاستيقاظ المتكرر، والمعاناة من الصداع في الصباح.

وتوضح سايمون أنه إذا كانت هذه هي المشكلة التي تعاني منها، فقد يُنصح باستخدام جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر (CPAP)، أو حتى بالخضوع لعلاج جراحي في بعض الحالات.

أما في حالة الشخير العادي، فتقول سايمون إن إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة يمكن أن يحدث فرقاً، مثل فقدان الوزن، والإقلاع عن التدخين، وتقليل تناول الكحول قبل النوم، أو تغيير وضعية النوم، كالنوم على أحد الجانبين بدلاً من النوم على الظهر.

ويمكنك أيضاً اقتراح أن يذهب شريكك إلى طبيب عام، حيث يمكن للطبيب تقديم مزيد من النصائح أو إحالتكم إلى طبيب متخصص.

وقد يقترح أحد المختصين علاج انسداد الأنف أو الحساسية، إذا كان أيٌّ منهما هو سبب الشخير، أو استخدام واقٍ فموي مخصص يُصنع وفقًا لحالة الشخص، لدفع الفك السفلي إلى الأمام برفق والحفاظ على مجرى الهواء مفتوحاً.

ويقول جوهال إن عدداً كبيراً جداً من الأزواج يتحملون الشخير "لفترة أطول مما ينبغي"، وهو ما يؤثر في علاقاتهم وصحتهم النفسية والجسدية.

وتضيف: "المهم أن تعرفوا أن المساعدة متاحة، وكل ما عليكم هو الاستفادة منها".

استخدمنا الذكاء الاصطناعي للمساعدة في ترجمة هذا المقال الذي كُتب في الأصل باللغة الإنجليزية. وقد راجع أحد صحفيي بي بي سي هذه الترجمة قبل نشرها.