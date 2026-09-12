وعكة صحية مفاجئة لمصطفى خاطر خلال تكريمه في مهرجان الغردقة

خبرني - تعرض الفنان المصري مصطفى خاطر لوعكة صحية مفاجئة أثناء تكريمه ضمن فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب، ما استدعى توجهه إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية والاطمئنان على حالته.

وقال مصطفى خاطر، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنه شعر بمغص كلوي خلال مراسم التكريم، قبل أن يتلقى العلاج اللازم، مؤكدًا أن حالته الصحية أصبحت جيدة وأنه تجاوز الوعكة.

وأعرب خاطر عن سعادته بالتكريم، موضحًا أن مثل هذه اللحظات تحمل بالنسبة له قيمة خاصة، لأنها تمنحه شعورًا بأن أعماله تحظى بالمتابعة والتقدير.

كما أشاد بأجواء مهرجان الغردقة لسينما الشباب، معربًا عن سعادته بالمشاركة في فعالياته، وموجهًا الشكر إلى القائمين على المهرجان.

مصطفى خاطر في «البيت بيتي 2»

وعلى الصعيد الفني، كان مصطفى خاطر قد شارك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل «البيت بيتي» إلى جانب كريم محمود عبد العزيز.

والعمل من تأليف كريم سامي وإخراج خالد مرعي، ويشارك في بطولته أيضًا ياسمين جمال، سامي مغاوري، محمد أوتاكا، أحمد بدير وعابد عناني.

وتدور أحداث الجزء الثاني حول بينو وكراكيري، اللذين يواصلان رحلتهما بعد اكتشاف أسرار القصر وعلاقتهما العائلية، قبل أن تقودهما الأحداث إلى تجربة جديدة داخل فندق تحيط به أجواء من الغموض والرعب والظواهر الخارقة.

مشاركته في «رمسيس باريس»

وفي السينما، شارك مصطفى خاطر في فيلم «رمسيس باريس» إلى جانب الفنانة هيفاء وهبي.

والفيلم من تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول سلسلة من المغامرات التي تبدأ بقصة حب بين إيزابيل، ابنة الحاكم الفرنسي لمدينة رشيد، والشاب المصري سليم، قبل أن تتشابك الأحداث وتمتد إلى فرنسا.