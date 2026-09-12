السكر مع الشامبو.. حيلة بسيطة لتنظيف فروة الرأس

خبرني - تنتقل بعض الحيل الجمالية من المطبخ إلى روتين العناية بالشعر بسرعة لافتة، ومن بينها خلط السكر بالشامبو قبل غسل الشعر. الفكرة تبدو بسيطة: الاستفادة من حبيبات السكر كمقشر فيزيائي يساعد على إزالة الخلايا الميتة والتراكمات التي قد تتجمع على فروة الرأس، خصوصاً مع الاستخدام المتكرر لمنتجات التصفيف والزيوت والشامبو الجاف.

لكن هذه الطريقة تحتاج إلى التعامل معها باعتبارها خطوة تقشير محدودة، لا علاجاً لمشكلات الشعر وفروة الرأس. فالتقشير قد يساعد في التخلص من بعض التراكمات السطحية، إلا أن الفرك الزائد أو استخدامه على فروة متهيجة يمكن أن يؤدي إلى نتيجة عكسية.



لماذا السكر تحديداً؟

تقوم الفكرة على الاستفادة من القوام الحبيبي للسكر. فعند تدليك فروة الرأس به بلطف، يمكن للحبيبات أن تساعد ميكانيكياً على رفع بعض الخلايا الميتة وبقايا المستحضرات والزيوت المتراكمة على سطح الجلد، بينما يتولى الشامبو تنظيف فروة الرأس وشطف هذه البقايا.

وهذا يندرج ضمن مفهوم تقشير فروة الرأس الذي يمكن أن يكون مفيداً عندما يكون هناك تراكم للزيوت أو بقايا منتجات الشعر. كما تشير مصادر طبية إلى أن التقشير اللطيف قد يساعد على تقليل التراكمات والزيوت والقشور الظاهرة، لكن الإفراط فيه يمكن أن يسبب تهيج فروة الرأس.

ولا يعني ذلك أن السكر يمتلك خصائص خاصة لتحفيز نمو الشعر أو تقوية البصيلات. فالفائدة المحتملة هنا مرتبطة أساساً بالتقشير والتنظيف السطحي، وليس بتغذية بصيلات الشعر أو علاج تساقطه.



كيف تُستخدم هذه الحيلة؟

تقوم الطريقة المتداولة على خلط نحو ملعقتين كبيرتين من السكر مع كمية من الشامبو تكفي لغسل فروة الرأس، ثم توزيع الخليط على فروة الرأس وتدليكها بأطراف الأصابع بحركات دائرية خفيفة قبل شطف الشعر جيداً.

لكن الأهم من كمية السكر هو طريقة التدليك. فلا حاجة إلى الضغط القوي أو استخدام الأظافر، لأن الهدف هو تحريك الخليط على سطح الجلد وليس حك فروة الرأس. كما لا يُنصح بتحويل هذه الخطوة إلى جزء من كل غسلة للشعر. فالتقشير المتكرر قد يسبب الجفاف والاحمرار والحكة، خصوصاً لدى أصحاب فروة الرأس الحساسة.

ومن الأفضل أيضاً عدم وضع السكر مباشرة داخل عبوة الشامبو، بل تحضير كمية صغيرة وقت الاستخدام، بحيث يمكن التحكم في الكمية والتأكد من شطف فروة الرأس جيداً بعد الانتهاء.

هل يجعل الشعر أنظف وأكثر انتعاشاً؟

يمكن أن يمنح التقشير إحساساً بالنظافة والخفة عندما تكون المشكلة مرتبطة بتراكم الزيوت أو بقايا منتجات الشعر. وهذا قد يكون ملحوظاً خصوصاً لدى من يستخدمون مستحضرات التصفيف بصورة متكررة أو الشامبو الجاف، إذ يمكن لبعض المنتجات أن تتراكم على فروة الرأس.

غير أن الشعور بفروة رأس "أنظف" لا يعني بالضرورة أن التقشير يعالج مشكلة جلدية موجودة. فالحكة والقشور والاحمرار قد تكون علامات على حالة مختلفة تحتاج إلى علاج متخصص، وليس إلى المزيد من الفرك.



السكر لا يعالج القشرة

يمكن للسكر أن يزيل بعض القشور الموجودة على سطح فروة الرأس، لكنه لا يعالج السبب الذي يقف وراء القشرة. فالقشرة قد تكون مرتبطة بالتهاب الجلد الدهني أو حالات جلدية أخرى، لذلك تعتمد علاجاتها عادة على شامبوهات تحتوي على مكونات فعالة مثل حمض الساليسيليك، وكبريتيد السيلينيوم، والكيتوكونازول وغيرها، بحسب الحالة.

ولهذا فإن استخدام السكر بهدف التخلص من القشور قد يمنح نتيجة مؤقتة إذا كانت المشكلة مجرد تراكمات سطحية، إلا أنه لن يكون بديلاً عن العلاج المناسب إذا كانت القشرة مستمرة أو مصحوبة بحكة واحمرار.

مضاعفات التقشير

لا يناسب هذا النوع من التقشير كل أنواع فروة الرأس. فإذا كانت الفروة تعاني من جروح أو خدوش أو التهاب أو احمرار واضح، فمن الأفضل تجنب أي مقشر فيزيائي. وينطبق الأمر نفسه على الأشخاص الذين يعانون من فروة شديدة الحساسية أو حالات جلدية مثل الأكزيما أو الصدفية، إذ قد يؤدي الفرك إلى زيادة التهيج.

كما أن ظهور حكة مستمرة أو ألم أو قشور سميكة أو تساقط ملحوظ للشعر يستدعي البحث عن السبب بدلاً من محاولة تنظيف الفروة بصورة أقوى. وتؤكد المصادر الطبية أن القشور والحكة قد تتشابه في مظهرها بين حالات مختلفة، من جفاف فروة الرأس إلى القشرة والتهاب الجلد الدهني والصدفية والعدوى الفطرية، ما يجعل التشخيص مهماً عند استمرار المشكلة.



التقشير اللطيف أهم من المكونات

إذا كانت فروة الرأس سليمة ولا توجد مشكلات جلدية واضحة، يمكن النظر إلى السكر كخيار منزلي بسيط للتقشير العرضي، شرط استخدامه بلطف وعدم الإفراط فيه. فالهدف ليس جعل فروة الرأس "شديدة النظافة"، وإنما إزالة بعض التراكمات من دون الإضرار بالحاجز الطبيعي للجلد.

في المقابل، إذا كانت هناك مشكلة متكررة في الفروة، فإن اختيار الشامبو المناسب لطبيعة الشعر والحالة الجلدية يبقى أكثر أهمية من تجربة الخلطات المنزلية. وحتى عند استخدام الشامبو العلاجي، توصي الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية باتباع تعليمات العبوة، لأن بعض التركيبات تحتاج إلى البقاء على فروة الرأس عدة دقائق قبل شطفها حتى تؤدي مكوناتها الفعالة دورها.