الأردن يترأس أعمال مؤتمر العمل العربي في القاهرة

خبرني - يترأس الأردن الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، التي تنظمها منظمة العمل العربية في القاهرة خلال الفترة من 13 إلى 20 أيلول2026، بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة من 21 دولة عربية.

ويترأس الوفد الأردني في المؤتمر، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير النقل ووزير العمل نضال القطامين، بحضور وزراء العمل، ورؤساء الوفود، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب ممثلي المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية.

ويناقش المؤتمر ملفات رئيسية ترتبط بمستقبل العمل والتنمية في المنطقة العربية، في مقدمتها النمو الاقتصادي المستدام، والتنمية الاجتماعية الشاملة والعادلة، وتأثيرات التغير المناخي على بيئة العمل، وسبل تعزيز السلامة والصحة المهنية والتكيف مع المخاطر المناخية. كما يبحث المؤتمر آفاق المؤسسات الناشئة في ظل التحول الرقمي، ودورها في تعزيز ريادة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة.

كما يتناول المؤتمر قضايا تنمية المهارات ومواءمتها مع احتياجات أسواق العمل، وتعزيز التشغيل ومكافحة البطالة، بما يدعم بناء سياسات عمل عربية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية.