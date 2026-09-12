أيلة ترعى سباق

خبرني - أعلنت شركة واحة أيلة للتطوير عن رعايتها لسباق "Dead2Red" للجري وركوب الدراجات الهوائية لمسافة 200 كم من البحر الميت إلى البحر الأحمر في واحة أيلة بالعقبة، والذي تنظمه "هيئة أجيال السلام" يومي 22 و23 تشرين الأول/أكتوبر 2026. وتأتي هذه الرعاية في إطار التزام أيلة المتواصل بدعم المبادرات الرياضية والمجتمعية، وتعزيز مكانة العقبة كوجهة جاذبة للفعاليات الرياضية والسياحية.

وبموجب هذا التعاون، سيرسخ السباق هذا العام اسم “Ayla Dead2Red”، حيث تستضيف أيلة جانباً من الفعالية عبر تجهيز مسار مخصص داخل الواحة يقود المشاركين إلى خط النهاية، مما يمنحهم تجربة رياضية مميزة في واحدة من أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في العقبة.

ويجمع سباق "Ayla Dead2Red" بين رياضتي ركوب الدراجات الهوائية والجري، مقدماً تجربة تتجاوز مفهوم المنافسة الرياضية لتأكيد نمط الحياة النشط، وروح الفريق، والمشاركة المجتمعية، بينما يقطع المشاركون طريقهم نحو مدينة العقبة الساحلية.

وتأتي رعاية أيلة امتداداً لنهجها الراسخ في دعم الرياضة بمختلف أشكالها واستضافة الفعاليات التي تشجع على أنماط الحياة الصحية والنشطة. كما تعكس دور أيلة في دعم القطاع السياحي في العقبة واستقطاب المشاركين والزوار من خلال تجارب تجمع بين الرياضة، والترفيه، والطبيعة.

وقال المهندس سهل دودين، المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير: "ننظر في أيلة إلى الرياضة باعتبارها جزءاً أصيلاً من نمط الحياة الذي نسعى إلى ترسيخه، ومنصة فاعلة لتعزيز التفاعل المجتمعي والترويج للعقبة كوجهة متكاملة. وتأتي رعايتنا لسباق Ayla Dead2Red لتجسد هذا النهج، حيث تجمع بين التحدي، وروح الفريق، والتجربة الرياضية الاستثنائية.

وأضاف دودين: "ويسعدنا أن تكون أيلة جزءاً من المحطة الختامية للسباق وأن نستقبل المشاركين في وجهتنا. ونؤكد التزامنا الموصول بدعم المبادرات والفعاليات النوعية التي تثري أجندة العقبة وتنوع التجارب المتاحة أمام زوارها؛ إذ تمتلك الفعاليات الرياضية إمكانات كبيرة لاستقطاب شرائح متنوعة وتعزيز حضور المدينة على خارطة السياحة الرياضية."

من جانبها، أضافت لما الحطّاب، الرئيسة التنفيذية لهيئة أجيال السلام: "يمثل سباق Ayla Dead2Red تجربة رياضية تقوم على التحدي، والمشاركة، والعمل الجماعي. ونعتز بالتعاون مع شركة أيلة في نسخة هذا العام بما يسهم في الارتقاء بتجربة المشاركين وتوسيع الأثر المجتمعي للفعالية. نتطلع إلى تنظيم نسخة استثنائية تجمع محبي الجري وركوب الدراجات في أجواء رياضية إيجابية تجسد قيم التعاون، والمثابرة، وروح الفريق."

ومن خلال استمرارها في رعاية واستضافة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، تواصل أيلة ترسيخ مكانة العقبة كوجهة متكاملة للسياحة، والرياضة، والترفيه، عبر توفير بيئة مثالية لاستضافة الفعاليات النوعية التي تسهم في تنشيط الحركة السياحية وإثراء تجربة الزوار والمجتمع المحلي على حد سواء.