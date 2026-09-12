مئات المستفيدين من عروض Orange Money بالتزامن مع بداية العام الدراسي 2026

خبرني - طلقت Orange Money، المحفظة الإلكترونية المملوكة من قبل أورنج الأردن ، سلسلة من العروض الحصرية بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2026-2027، بما يتماشى مع التزام المحفظة الراسخ بتقديم قيمة مضافة ومستدامة لزبائنها عبر حلول مالية رقمية أكثر ابتكاراً، وأماناً، وسهولة.

ولدعم الطلاب في مسيرتهم الأكاديمية وتسهيل معاملاتهم المالية، أتاحت Orange Money لزبائنها فرصة الدخول في سحب للفوز باسترداد نقدي بقيمة 100% من القسط الجامعي عند دفعه من خلال المحفظة، بحد أقصى 950 ديناراً. كما وفرت استرداداً نقدياً بقيمة 10% عند استخدام بطاقة Orange Money Visa لشراء القرطاسية والمستلزمات الدراسية.

كما احتفت Orange Money بمتفوقي التوجيهي من خلال إجراء سحوبات على جوائز نقدية تساوي قيمة معدلاتهم الدراسية، إضافة إلى تقديم استرداد نقدي بقيمة 10% عند استخدام بطاقة Orange Money Visa عند شراء الحلويات، لتواصل المحفظة مشاركة زبائنها لحظات الفرح والنجاح.

وفي إطار المزايا الإضافية والمستمرة، توفر المحفظة عروضاً خاصة تمتد حتى نهاية شهر تشرين الأول لإتاحة الفرصة لـ 300 مشترك إضافي الحصول على استرداد نقدي بقيمة 100% عند شحن خطوط أورنج عبر تطبيق المحفظة (بحد أقصى 10 دنانير)، إضافة إلى دخول سحب للفوز بجهاز (iPhone 17 Pro Max)، على أن يتم الإعلان عن الفائز في بداية شهر تشرين الثاني.

ويأتي إطلاق العروض امتداداً لحملات شهر آب التي أتاحت للمئات من الزبائن الاستفادة من مزايا استرداد نقدي بنسبة 50% عند شحن الخطوط عبر المحفظة، وخصومات بقيمة 3 دنانير على الاشتراكات باستخدام كود خصم خاص، بالإضافة إلى استرداد نقدي بنسبة 100% عند تسديد فواتير خطوط أورنج عبر التطبيق (بحد أقصى 30 ديناراً).

وأكدت Orange Money حرصها على ترسيخ ثقافة الشمول المالي الرقمي الآمن، انطلاقاً من مكانتها كالمحفظة رقم واحد في المملكة وأحد أبرز مزودي خدمات الدفع عبر الهواتف النقالة، ومواصلة دورها في تمكين زبائنها من إدارة معاملاتهم المالية بسهولة وأمان، ومواكبة احتياجاتهم في مختلف مراحل حياتهم، بما في ذلك مسيرتهم التعليمية.