مصر تؤكد تضامنها مع السعودية في مواجهة ما يهدد أمنها

خبرني - دانت مصر بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت خط أنابيب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في السعودية. وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم السبت أن تلك الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتقوض من أمن واستقرار المنطقة.

كما شددت الخارجية على تضامنها الكامل مع السعودية ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وكانت السعودية أعلنت أمس استهداف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي (الرياض والمدينة المنورة) بعدة "مسيّرات قادمة من العراق". وأشارت إلى أنها "آثرت عدم الرد في هذه المرحلة، ودعم جهود الحكومة العراقية".

تحرك عراقي

فيما طلب رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بالتحقيق مع قيادة عمليات ميسان، بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات التي استهدفت السعودية من المحافظة، كما قرر إقالة قائد عمليات ميسان.



كما أكد الزيدي أن حكومته "لن تتهاون مع أي نشاط يعرض العراق أو علاقاته مع الدول الصديقة للخطر"، في وقت تسعى فيه بغداد إلى احتواء تداعيات استخدام الأراضي العراقية في شن اعتداءات على المملكة.

إلى ذلك، عمدت الحكومة العراقية إلى إغلاق منافذ الشلامجة والشيب ومندلي مع إيران بشكل كامل.

هذا وتُعتبر محافظة ميسان، التي تقع على الحدود مع إيران في جنوب شرق العراق، منذ فترة طويلة منطقة تنشط فيها الفصائل الشيعية المسلحة المدعومة من إيران.

وكان الزيدي تعهد منذ توليه منصبه في مايو الماضي بحصر السلاح بيد الدولة، وبدأ من هذا المنطلق محادثات مع عدد من الفصائل من أجل تسليم سلاحها.