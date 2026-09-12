لماذا يصبح هاتفك بطيئا مع مرور الوقت؟

خبرني - بعد مرور عامين أو ثلاثة على شراء الهاتف الذكي، يلاحظ كثير من المستخدمين تغيرا واضحا في الأداء، فالتطبيقات تستغرق وقتا أطول للفتح، والتنقل بين القوائم يصبح أقل سلاسة، وقد تظهر تأخيرات أثناء التصوير أو تشغيل الألعاب، وغالبا ما يعتقد المستخدم أن السبب هو تقادم الهاتف، لكن الواقع أكثر تعقيدا، إذ تتداخل عوامل برمجية تؤدي تدريجيا إلى انخفاض سرعة الجهاز.

التطبيقات الحديثة تستهلك موارد أكبر

أحد أبرز أسباب بطء الهواتف القديمة هو تطور التطبيقات نفسها، فعندما يشتري المستخدم هاتفا جديدا، تكون التطبيقات مصممة وفق متطلبات الأجهزة المتوفرة في ذلك الوقت، لكن مع مرور السنوات تحصل هذه التطبيقات على تحديثات تضيف مزايا جديدة مثل معالجة الصور بالذكاء الاصطناعي، والفيديو عالي الدقة، والخدمات التي تعمل في الخلفية.

وتشير تقارير شركات تحليل التطبيقات إلى أن حجم التطبيقات واستهلاكها للذاكرة ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، خصوصا تطبيقات التواصل الاجتماعي والألعاب وخدمات البث. وهذا يعني أن الهاتف الذي كان قادرا على تشغيل التطبيقات بسهولة عند إطلاقه قد يجد صعوبة في التعامل مع النسخ الحديثة منها.

امتلاء التخزين يؤثر في سرعة الهاتف

تلعب مساحة التخزين الداخلية دورا مهما في أداء الهاتف، فعندما تمتلئ الذاكرة بمقاطع الفيديو والصور والتطبيقات والملفات المؤقتة، يصبح النظام أقل قدرة على إدارة البيانات بكفاءة.

وتحتاج أنظمة التشغيل الحديثة إلى مساحة فارغة لتنفيذ عمليات مثل إنشاء الملفات المؤقتة، وتحديث التطبيقات، وإدارة الذاكرة الافتراضية، لذلك فإن انخفاض المساحة المتاحة قد يؤدي إلى بطء فتح التطبيقات وتأخر استجابة الجهاز.

وتنصح شركات مثل غوغل وآبل عادة بالحفاظ على مساحة تخزين كافية لتجنب تراجع الأداء، خصوصا في الهواتف التي تعتمد على ذاكرة تخزين سريعة من نوع فلاش.

تراجع البطارية وتأثيرها في الأداء

البطارية من المكونات التي تتأثر بالاستخدام مع مرور الوقت، فبطاريات الليثيوم تفقد جزءا من قدرتها بعد عدد معين من دورات الشحن والتفريغ، مما يؤدي إلى انخفاض قدرتها على توفير الطاقة المطلوبة للمعالج.

وفي بعض الحالات، تقوم أنظمة التشغيل بتقليل سرعة المعالج عندما تكون البطارية متدهورة لتجنب الإغلاق المفاجئ، وقد أثارت هذه المسألة جدلا واسعا عام 2017 عندما أقرت شركة آبل بأنها تستخدم آلية لإدارة الأداء في بعض هواتف آيفون القديمة ذات البطاريات المتدهورة، مؤكدة أن الهدف هو منع توقف الأجهزة بشكل مفاجئ.

تحديثات النظام قد تزيد الضغط على الأجهزة القديمة

تحديثات أنظمة التشغيل تأتي عادة لتحسين الأمان وإضافة مزايا جديدة، لكنها قد تتطلب موارد أكبر من المعالج والذاكرة مقارنة بالإصدارات السابقة، فالهاتف الذي كان يعمل بنظام مصمم لعتاده الأصلي قد يجد نفسه أمام نظام أكثر تعقيدا بعد سنوات، خاصة إذا كان يحتوي على معالج قديم أو ذاكرة وصول عشوائي محدودة.

ومع ذلك، لا يعني هذا أن كل تحديث يؤدي إلى إبطاء الهاتف، فكثير من التحديثات تتضمن تحسينات للأداء وإصلاحات لمشكلات سابقة.

الذاكرة العشوائية والتطبيقات في الخلفية

تعتمد سرعة الهاتف بشكل كبير على ذاكرة الوصول العشوائي التي تسمح بتشغيل عدة تطبيقات في الوقت نفسه، ومع زيادة حجم التطبيقات والخدمات الحديثة، أصبحت الهواتف تحتاج إلى ذاكرة أكبر للحفاظ على تجربة استخدام سلسة.

وعندما تكون ذاكرة الهاتف محدودة، يضطر النظام إلى إغلاق التطبيقات الموجودة في الخلفية وإعادة تحميلها عند فتحها مرة أخرى، مما يجعل المستخدم يشعر بأن الهاتف أصبح أبطأ.

كما أن بعض التطبيقات تستمر في العمل خلف الكواليس لمزامنة البيانات أو إرسال الإشعارات أو استخدام الموقع الجغرافي، وهو ما يستهلك جزءا من موارد الجهاز.

الحرارة والتراجع المؤقت في الأداء

ارتفاع حرارة الهاتف يؤدي أيضا إلى انخفاض الأداء، حيث تحتوي الهواتف الحديثة على أنظمة حماية تقوم بخفض سرعة المعالج تلقائيا عند ارتفاع درجة الحرارة، وهي عملية تعرف باسم الخنق الحراري.

ويظهر هذا الأمر بشكل خاص أثناء تشغيل الألعاب الثقيلة، أو تسجيل الفيديو لفترات طويلة، أو استخدام الهاتف في بيئات شديدة الحرارة.

هل الشركات تتعمد إبطاء الهواتف؟

تظهر أحيانا اتهامات بأن الشركات تبطئ الهواتف القديمة لدفع المستخدمين إلى شراء أجهزة جديدة. لكن الواقع التقني أكثر تعقيدا، فمعظم حالات تراجع الأداء ترتبط بزيادة متطلبات البرمجيات وتغير طبيعة الاستخدام، إضافة إلى تدهور مكونات الجهاز بمرور الوقت.

ومع ذلك، دفعت بعض القضايا السابقة الشركات إلى زيادة الشفافية بشأن إدارة الأداء والبطاريات، وإتاحة خيارات للمستخدمين للتحكم في بعض الإعدادات.

يمكن للمستخدم إطالة عمر هاتفه عبر خطوات بسيطة، منها حذف التطبيقات غير المستخدمة، وتنظيف الملفات الكبيرة، والحفاظ على مساحة تخزين فارغة، وتحديث التطبيقات باستمرار، وإعادة تشغيل الجهاز بشكل دوري.

كما يعد استبدال البطارية في الهواتف التي تسمح بذلك، أو التي توفر مراكز صيانة معتمدة، أحد الحلول الفعالة لاستعادة جزء كبير من الأداء.