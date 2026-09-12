نزيف وقطع في الشبكية.. أحدث ظهور لماجد المصري بعد إصابة عينه

خبرني - طمأن الفنان المصري ماجد المصري جمهوره على حالته الصحية، في أحدث ظهور له بعد تعرضه لإصابة مفاجئة في العين استدعت خضوعه لتدخل جراحي، حيث ظهر برفقة الطبيب المشرف على علاجه ومتابعة حالته.

وشارك ماجد المصري عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» صورة حديثة جمعته بطبيبه المعالج، وذلك بعد أيام من العملية الجراحية التي أجراها إثر الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

تطورات الحالة الصحية لماجد المصري

وكان ماجد المصري قد تعرض لنزيف وقطع في شبكية العين بصورة مفاجئة عقب مباراة مصر والأرجنتين، ما استدعى تدخلًا طبيًا وإجراء عملية جراحية.

وشهدت حالته الصحية تحسنًا خلال الأيام الماضية، فيما يواصل المتابعة مع الفريق الطبي للاطمئنان على تطورات حالته بعد الجراحة.

وجاء ظهوره الأخير برفقة طبيبه ليطمئن جمهوره بعد حالة القلق التي صاحبت الإعلان عن إصابته، خاصة مع حاجته إلى التدخل الجراحي.

ماجد المصري يكشف صعوبة شخصية «راغب»

بعيدًا عن حالته الصحية، تحدث ماجد المصري مؤخرًا عن كواليس تجسيده شخصية «راغب» في مسلسل «أولاد الراعي»، مؤكدًا أنها كانت من أكثر الشخصيات تعقيدًا وإرهاقًا التي قدمها خلال مسيرته الفنية.

وأوضح، خلال لقاء جمع أبطال وصناع المسلسل مع الإعلامية منى الشاذلي، أن صعوبة الشخصية تعود إلى وجودها داخل معظم الخطوط الدرامية للعمل وتفاعلها مع عدد كبير من الشخصيات.

وأشار إلى أن الغموض كان أحد العناصر الأساسية في بناء شخصية راغب، إذ يجد المشاهد صعوبة في تحديد موقفه وما إذا كان يقف في جانب الخير أم الشر، وهو ما كان مقصودًا ضمن تطورات الأحداث.

أبطال مسلسل «أولاد الراعي»

وعُرض مسلسل «أولاد الراعي» خلال موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته إلى جانب ماجد المصري كل من خالد الصاوي، أحمد عيد، إيهاب فهمي، نيرمين الفقي، إيمان يوسف، إيناس كامل، ساندي مراد، محمد عز، أمل بشوشة، فادية عبدالغني، ونوليا مصطفى.

والعمل من تأليف ريمون مقار وإخراج محمود كامل.