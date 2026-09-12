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غزة: قصف مدفعي على طول الخط الأصفر

  • 12 أيلول 2026
  • 09:22
غزة قصف مدفعي على طول الخط الأصفر

خبرني - يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ339 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد مواطنين اثنين واصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد المواطن جهاد سميح محمود إسماعيل (33 عامًا) شهيدا واصيب 12 مواطنا بقصف قرب مخيم الصمود بمواصي خان يونس جنوب القطاع.

كما استشهاد المواطن محمد شمالي متأثرا بجراحه التي أصيب بها أمس، إثر استهداف مجموعة من المواطنين في حي الدرج بمدينة غزة.

وأصيب مواطنان بإطلاق الرصاص صوب المواطنين ببيت لاهيا شمال القطاع.

وفجر اليوم قصفت مدفعية الاحتلال شرقي مدينة غزة والمناطق الشرقية لمخيم جباليا شمال القطاع وشرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وأطلقت قوات الاحتلال النار غربي مدينة رفح جنوب القطاع.

الاحصائيات

منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1359 شهيدا، إضافة إلى 4571 مصابا، وإجمالي حالات الانتشال:831 شهيدا.

بلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 73670 شهيدا، 174682مصابا.

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