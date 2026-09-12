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  • سورية .. حالة استنفار صحي في درعا بعد إصابة 29 شخصًا بتسمم جماعي

سورية .. حالة استنفار صحي في درعا بعد إصابة 29 شخصًا بتسمم جماعي

  • 12 أيلول 2026
  • 09:10
سورية حالة استنفار صحي في درعا بعد إصابة 29 شخصًا بتسمم جماعي

خبرني - أصيب 29 شخصًا بحالات تسمم غذائي جماعي في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا جنوبي سورية، فيما بدأت الجهات الصحية تحركات عاجلة للكشف عن مصدر التلوث.

واستقبل مستشفى إزرع الوطني المصابين، حيث جرى تقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة لهم، في وقت لم تُحسم فيه حتى الآن الأسباب التي أدت إلى حالات التسمم.

وبحسب قناة «الإخبارية السورية»، تواصل الجهات المختصة إجراء الفحوص والتحاليل المخبرية للعينات المأخوذة من المصابين، بهدف تحديد طبيعة التسمم والوصول إلى مصدره المحتمل.

من جانبها، أعلنت مديرية صحة درعا اتخاذ الإجراءات الإسعافية والاحترازية اللازمة، بالتزامن مع تنفيذ عمليات تقصٍ ميداني وجمع عينات من المواقع المرتبطة بالواقعة، في محاولة لتتبع مصدر التلوث.

وتترقب الجهات الصحية نتائج التحاليل المخبرية، تمهيدًا لتحديد السبب الدقيق وراء حالات التسمم واتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية المناسبة وفقًا لما ستسفر عنه نتائج الفحوص والتحقيقات.

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