خبرني - أعرب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن استيائه من سلسلة صور ساخرة أُنتجت بالذكاء الاصطناعي وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، صوّرته في هيئة ديكتاتور خلال بطولة كأس العالم.

فقد أظهرت بعض الصور مبابي مرتدياً زياً عسكرياً أو متربعاً على كرسي الحكم، فيما وضعته أخرى إلى جانب الزعيم السوفيتي السابق جوزيف ستالين وشخصيات تاريخية مثيرة للجدل



"المقارنة مرفوضة"

فيما أقر مهاجم المنتخب الفرنسي بأن جزءاً من هذه الصور يحمل طابعاً فكاهياً، لكنه رفض مقارنته بشخصيات ارتبطت بمآسٍ تاريخية. إذ قال في حديث لمجلة "فرانس فوتبول": "هناك جانب مضحك في الأمر، لأنك تشعر أن بعض الأشخاص يتعاملون معه بحسن نية".

وأضاف: "لكن هناك أيضاً جانب أقل طرافة، لأننا نعرف حجم الأضرار التي تسببت بها شخصيات كهذه عبر التاريخ".



كما أردف: "أن تتم مقارنتي بأشخاص قتلوا آخرين أو تسببوا في معاناة ملايين البشر... لا أعتقد أنني فعلت شيئاً من هذا القبيل في حياتي. لذلك فالأمر يحمل جوانب متباينة".

كذلك أشار مبابي، الذي تجاوز الأرجنتيني ليونيل ميسي ليصبح صاحب أكبر عدد من الأهداف في تاريخ كأس العالم برصيد 22 هدفاً، إلى أن هذه المنشورات وإن كانت تُقدَّم على أنها مزاح، فإنها تكشف أحياناً عن نقص في الوعي.

ماذا عن لقب "موبوت"؟

هذا وذُكّر النجم الفرنسي بأن زميله في المنتخب عثمان ديمبيلي يطلق عليه لقب "موبوت"، في إشارة إلى الزعيم الكونغولي السابق موبوتو سيسي سيكو.

فرد قائلاً: "الأمر مختلف مع عثمان.. لقد التقط اللقب من مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه بالنسبة له مجرد مزحة".

مانشستر يونايتد تجاهل التعاقد معه

في سياق آخر، كشفت تقارير هذا الأسبوع أن مانشستر يونايتد قرر عدم التحرك للتعاقد مع مبابي عام 2015، بعدما لم يقتنع النادي تماماً بالتوصيات التي قدمها الكشافون بشأنه.

وأوضح ريان غيغز، الذي انضم إلى الجهاز الفني للفريق تحت قيادة المدرب لويس فان غال عقب اعتزاله، أن الكشافين سافروا لمتابعة اللاعب عندما كان ضمن صفوف موناكو.

كما قال غيغز في بودكاست "ريو فرديناند يقدم": "ذهب أفراد فريق الكشافين لمشاهدته. كان موناكو يواجه باريس سان جيرمان، لذلك سافروا إلى باريس لمتابعته".

فيما أضاف: "بعد أسابيع سألت الشخص الذي أوصى بمتابعته عن الأمر، فأجابني: لم يكونوا متأكدين تماماً منه. وهكذا أغلق الملف وانتهى الأمر".

من موهبة واعدة إلى نجم عالمي

ولم يمض وقت طويل قبل أن يفرض مبابي نفسه على الساحة مع الفريق الأول لموناكو، ليساهم في تتويج النادي بلقب الدوري الفرنسي عام 2017.

بعد ذلك انتقل إلى باريس سان جيرمان في واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ كرة القدم، وقاد منتخب فرنسا إلى التتويج بكأس العالم، قبل أن يغادر النادي الباريسي إلى ريال مدريد عام 2024.