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  • تصل إلى 10 ملايين دولار.. مكافآت أمريكية مقابل معلومات عن مطلوبين من القاعدة

تصل إلى 10 ملايين دولار.. مكافآت أمريكية مقابل معلومات عن مطلوبين من القاعدة

  • 12 أيلول 2026
  • 09:04
تصل إلى 10 ملايين دولار مكافآت أمريكية مقابل معلومات عن مطلوبين من القاعدة

خبرني - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن برنامج مكافآت تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مطلوبين من "تنظيم القاعدة".

وتشمل قائمة المطلوبين التي نشرت على حساب "مكافآت من أجل العدالة"، الذي تديره خدمة الأمن الدبلوماسي التابعة لوزارة الخارجية، صور 8 مطلوبين تتهمهم واشنطن بتنفيذ هجمات عنيفة ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

وقال البرنامج إن "المطلوبين المصنفين من القياديين بتنظيم القاعدة، ينفذون هجماتهم انطلاقا من إيران، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف سفارات الولايات المتحدة والقوات الأمريكية وقتل المدنيين الأبرياء".

ويتزامن هذا الإعلان مع الذكرى الـ25 لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 ضد برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، التي نفذها تنظيم القاعدة وخلف آلاف القتلى والمصابين.

ويختص برنامج "مكافآت من أجل العدالة" بتقديم مكافآت مقابل معلومات تساعد في مكافحة الإرهاب والتهديدات الأمنية والأنشطة السيبرانية المرتبطة بحكومات أجنبية.

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