الزبيدي يثير جدلاً بعد تصفيقه لتصريحات ماجد فرج بشأن (طوفان الأقصى) - فيديو

خبرني - أثار الأسير الفلسطيني المحرر زكريا الزبيدي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره مصفقاً خلال تصريحات لرئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج، انتقد فيها حركة حماس والقائمين على عملية "طوفان الأقصى".

وتداول ناشطون مقاطع من اللقاء، منتقدين موقف الزبيدي، الذي تحرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي ضمن صفقات تبادل الأسرى، فيما تصدرت عبارة "أنت تحررت ببركة هذا الطوفان" جانباً من التعليقات المتداولة على المنصات.

واعتبر منتقدون أن موقف الزبيدي يتعارض مع التضحيات التي قُدمت في قطاع غزة وأفضت، من بين نتائجها، إلى إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، بينما شدد آخرون على ضرورة عدم إخضاع قضية الأسرى للخلافات والاستقطابات السياسية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، انتقد الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاترة موقف الزبيدي، معتبراً أن المفارقة تتمثل في جلوسه إلى جانب فرج وتصفيقه لتصريحاته، رغم أن الزبيدي تحرر من الأسر في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" وصفقات التبادل التي تلتها.

بدوره، انتقد الناشط محمد عثمان تصفيق الزبيدي، وقال في منشور إن الخلافات الحزبية لا ينبغي أن تتقدم على احترام التضحيات التي قُدمت في غزة، معتبراً أن خروجه من معتقلات الاحتلال جاء في سياق عملية التبادل المرتبطة بالحرب التي أعقبت "طوفان الأقصى".