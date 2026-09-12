الاردن .. الشاب حمزة محمد البقور في ذمة الله إثر حادث مؤسف

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

خبرني - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى قبيلة عباد عامة، وعشيرة البقور خاصة، فقيدها الشاب: حمزة محمد مبارك البقور

نجل محمد مبارك جويعد البقور (أبو طارق)، وشقيق كل من: المحامي طارق، والدكتور مبارك، وأحمد.

الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى إثر حادث مؤسف.

والمرحوم هو ابن شقيق كل من: فهد أبو أشرف، وفاهد أبو رأفت، وحسن أبو علي، والمرحوم نبيل أبو نشأت، والدكتور بكر أبو زيد، وبدر.

وسيُشيّع جثمان الفقيد الطاهر بعد صلاة ظهر يوم السبت، حيث ستقام الصلاة عليه في مسجد يرقا الكبير، ثم يوارى الثرى.

وتُقبل التعازي للرجال في مضافة عشيرة البقور في يرقا؛ اليوم الأول مفتوح، واليوم الثاني بعد صلاة العصر، وللنساء في منزل والد الفقيد.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الشاب حمزة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم والديه وأشقاءه وأهله وذويه وعشيرته جميل الصبر وحسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون.