محمد رمضان يقتحم عالم العقارات.. ويختار موقع مديرية أمن الجيزة

خبرني - أعلن الفنان المصري محمد رمضان دخوله مجال العقارات في مصر، من خلال إطلاق أول مشروعاته التجارية في هذا القطاع، بعد اختياره محافظة الجيزة لإقامة مشروعين جديدين هما فندق "MR1" و"Giza Downtown"، بالشراكة مع رجل أعمال مصري.

فقد كتب صاحب "نمبر ون" في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، الخميس، أرفقه بمجموعة صور له من سماء الجيزة: بعدما لفيت العالم اخترت بلدي ومحافظتي، محافظة الجيزة، لإقامة أول مشاريعي العقارية، فندق MR1 وGiza Downtown، مع أخي وشريكي رجل الأعمال المصري محمد شبل.

وأوضح أن الشراكة تتضمن إقامة مشروعين في محافظة الجيزة، مشيرا إلى أنهما استقرا على أكثر من موقع في القاهرة والجيزة لإقامة المشروعات الجديدة.

كما أشار محمد رمضان إلى أن من أبرز المواقع التي وقع الاختيار عليها مبنى مديرية أمن الجيزة السابق، موضحاً سبب اختياره للموقع. وقال: "استقررنا على أكثر من موقع في القاهرة والجيزة، أشهرها موقع مبنى مديرية أمن الجيزة السابق، وهو بالنسبة لي جوهرة مصر، لأنك حرفيا ترى منه القاهرة والجيزة بالكامل".

كذلك، كشف عن وجود مفاوضات مع عدد من العلامات التجارية العالمية، وقال: "ربنا يقدرنا ونعمل ما تستحقه مصر، والحمد لله جاري الآن الاتفاق مع براندات عالمية كبيرة لم تدخل السوق المصري من قبل، بس هتلاقوها في فندق MR1 وGiza Downtown".

من ناحية أخرى، يعود محمد رمضان إلى المنافسة في موسم دراما رمضان، بعد غياب عن السباق الرمضاني خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال مسلسل "عشماوي"، حيث كان آخر ظهور له في الدراما من خلال مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عُرض عام 2023، وحقق وقتها نجاحاً جماهيرياً كبيراً.