البيتزا دائرية فلماذا توضع في علبة مربعة.. إليك الجواب

خبرني - لربما اعتدنا أن تصلنا وجبة البيتزا الشهية والساخنة في علب مربعة، لكن لا شك أن سؤالاً جال في خاطرنا يوماً ما حول سبب وضعها دوماً في علبة مربعة بدل أن تكون دائرية تتوافق مع شكلها.

أما الجواب فلا يعود بأي شكل من الأشكال إلى اعتبارات جمالية، بل يتعلق بعملية التصنيع والتكاليف وخدمات النقل.

فالخطوط المستقيمة تتيح إنتاج الصناديق المربعة بسهولة وتخزينها مطوية بشكل مسطح، ما يجعل نقلها أكثر سهولة وكفاءة، أما الصناديق الدائرية فأكثر تعقيداً.

تسهّل التقاط شرائح البيتزا

كما أن الزوايا الفارغة تسهّل التقاط شرائح البيتزا أو وضع إضافات مثل أكياس التوابل والصلصات.

إلى ذلك، تعتبر الصناديق أو العلب المربعة سهلة الإنتاج، إذ يمكن تصنيعها من قطعة واحدة مسطحة من الكرتون. كما أنها تحد من هدر المواد، لأن الأشكال المستقيمة تسمح بتوزيع القصات بكفاءة أكبر على ألواح الكرتون.

كذلك يمكن تخزين العلب المربعة بشكل مسطح تمامًا وتكديسها بسهولة.

كما أنها سهلة النقل، إذ يمكن ترتيب الصناديق بجوار بعضها البعض والاستفادة من المساحة المتاحة بشكل أفضل.

يضاف إلى كل ذلك سبب آخر، يتمثل في سرعة فتح وإغلاق العلب المربعة، بفضل الألسنة القابلة للطي التي لا تحتاج إلى آليات تجميع معقدة.



إلى ذلك، تتيح تلك الصناديق حماية أكبر للبيتزا، حيث تترك فراغًا حولها يمنع احتكاك الحواف بشكل مستمر بجدران الصندوق.

وفيما يبدو الصندوق الدائري أكثر منطقية لأنه يتبع شكل البيتزا بدقة، إلا أن إنتاجه أكثر تعقيدًا. فوجود القصات المنحنية يجعل استغلال ألواح الكرتون أقل كفاءة، وقد يتطلب عمليات تجميع أو تصاميم أكثر تعقيدًا، ما يؤدي إلى زيادة هدر المواد وارتفاع تكاليف التصنيع.

كما أن له عيبًا لوجستيًا، إذ تترك الصناديق الدائرية فراغات بينها عند رصّها جنبًا إلى جنب. لذلك، ورغم وجود بدائل دائرية في السوق، يبقى الصندوق المربع الشكل الأكثر انتشارًا بفضل مزيجه من العملية والاقتصادية وسهولة النقل والتخزين، وفق ما نقل موقع "روكيت اندستريال".

لكل تلك الأسباب ورغم أن الصندوق الدائري يتوافق مع شكل البيتزا، قد لا تتلقى قريباً وجبتك في صندوق دائري!