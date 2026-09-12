جرى توقيفه في البقاع اللبناني ... من هو سليمان هلال الأسد؟

خبرني - أفادت مصادر بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية أوقفت سليمان هلال الأسد، ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، برفقة ابن ن. زعيتر وعدد من الأشخاص في محيط قلعة بعلبك شرقي لبنان.

وبحسب المعلومات المتوافرة، عُثر في حوزتهم على مادة الحشيشة التي كانوا يتعاطونها في المكان.

ونقلت مصادر أن السلطات السورية طلبت من لبنان تسليم ابن عم الاسد لتورطه في جرائم قتل وتهريب مخدرات.

من هو سليمان هلال الأسد؟



سليمان الأسد هو نجل هلال الأسد، وكان والده يتولى قيادة "الدفاع الوطني" في محافظة اللاذقية خلال الحرب السورية. وقُتل هلال في آذار/مارس 2014 خلال معارك مع فصائل المعارضة في ريف اللاذقية الشمالي.



وبرز اسم سليمان الأسد في آب/أغسطس 2015، بعد اتهامه بقتل الضابط في الجيش السوري حسان الشيخ بإطلاق النار عليه إثر خلاف على أفضلية المرور في مدينة اللاذقية.

وأثارت الجريمة آنذاك غضباً واسعاً في أوساط موالية للنظام السوري، ولا سيما في مسقط رأس الضابط القتيل، حيث خرجت احتجاجات طالبت بمحاسبة سليمان الأسد وإنزال أقصى العقوبات به.

وأعلنت السلطات السورية في حينه توقيفه وإحالته إلى القضاء، قبل أن تصدر محكمة جنائية في اللاذقية، في كانون الثاني/يناير 2016، حكماً بسجنه لمدة 20 عاماً بعد إدانته بالقتل.

إلا أن تقارير إعلامية أفادت بإطلاق سراحه عام 2020، بعد قضائه نحو خمس سنوات فقط في السجن.

