5 أطعمة حمراء وأرجوانية قد تساعد في دعم صحة القلب

خبرني - تساعد بعض الأطعمة الحمراء والأرجوانية في دعم صحة القلب بفضل احتوائها على مركبات نباتية مضادة للأكسدة تمنح العديد من الفواكه والخضروات ألوانها المميزة.

وتنتمي هذه المركبات التي تعرف باسم الأنثوسيانينات إلى مجموعة "البوليفينولات"، وهي مركبات طبيعية موجودة في النباتات، وتشير أبحاث إلى ارتباطها بتحسين بعض المؤشرات المرتبطة بصحة القلب، مثل ضغط الدم ومستويات الكوليسترول ووظائف الأوعية الدموية.

وفي هذا السياق، سلطت مراجعة علمية حديثة نشرت في مجلة Nutrients وشملت 37 دراسة، الضوء على الدور المحتمل للأطعمة الغنية بالبوليفينولات في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. وركزت تسع دراسات من بينها على العنب والمنتجات المشتقة منه، وأشارت بعض النتائج إلى انخفاض مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL).

وفي إحدى الدراسات التي استمرت ثمانية أسابيع، شهد أشخاص يعانون ارتفاع الكوليسترول وتناولوا 500 غرام من العنب الأحمر يوميا انخفاضا في مستويات الكوليسترول الكلي والضار.

كما وجدت دراسة منفصلة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أن ارتفاع استهلاك الأنثوسيانين ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 26%، والنوبات القلبية بنسبة 18%، وارتفاع ضغط الدم بنسبة 8%، والسكري من النوع الثاني بنسبة 11%.

العنب الأحمر: يتميز هذا النوع بلب أحمر داكن وقشرة أرجوانية، ويحتوي على كمية من الأنثوسيانين تفوق بستة أضعاف الكمية الموجودة في عنب المائدة التقليدي ذي القشرة السوداء. كما يحتوي على البوليفينولات والريسفيراترول.

التوت الأزرق: يحصل على لونه الأزرق الأرجواني من صبغات الأنثوسيانين، ويمكن إضافته إلى الشوفان أو الزبادي أو تناوله بمفرده.

البصل الأحمر: يحتوي على الأنثوسيانين، إضافة إلى الكيرسيتين، ويمكن تناوله نيئا في السلطات أو إضافته إلى الصلصات والأطباق المختلفة.

التوت الأسود: يعد من المصادر الغنية بالأنثوسيانين، وتشير الأبحاث إلى احتمال ارتباط هذه المركبات بتأثيرات مفيدة في مواجهة بعض عوامل الخطر المرتبطة بمتلازمة الأيض، مثل ارتفاع ضغط الدم واضطراب مستويات السكر والكوليسترول.

الكرنب الأحمر: يحتوي على ما يصل إلى 36 نوعا مختلفا من الأنثوسيانين، إضافة إلى فيتامين "سي" والألياف، ما يجعله خيارا غذائيا يمكن إدراجه ضمن نظام غذائي متوازن.

ويؤكد خبراء التغذية أن إدخال مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الملونة إلى النظام الغذائي يمكن أن يكون جزءا من نمط حياة صحي يدعم صحة القلب، إلى جانب ممارسة النشاط البدني والحفاظ على وزن صحي ومتابعة ضغط الدم والكوليسترول.