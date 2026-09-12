دراسة مقلقة بخصوص التوحد

خبرني - كشفت دراسة أمريكية حديثة عن فجوة كبيرة في متوسط العمر المتوقع لدى الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد.

إذ أظهرت أن متوسط العمر المتوقع لديهم يقل بنحو 14 عاما مقارنة بعامة السكان في الولايات المتحدة، فيما يمكن الوقاية من جزء كبير من الوفيات الزائدة بينهم من خلال تحسين الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي.

وأجرى الدراسة باحثون من كلية "ميلمان" للصحة العامة بجامعة كولومبيا وجامعة كولورادو "أنشوتز"، ونشرت نتائجها في مجلة "JAMA Network Open".

واعتمد الباحثون على بيانات أكثر من مليوني شخص مصاب بالتوحد ومشمولين ببرنامج "ميديكيد" خلال الفترة بين عامي 2000 و2020، وشملت البيانات المستفيدين في الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. وبلغ إجمالي الوفيات المسجلة بين هؤلاء 18268 حالة.

وأظهرت النتائج أن متوسط العمر المتوقع عند الولادة للمصابين بالتوحد المشمولين ببرنامج "ميديكيد" بلغ 64.9 عاما، أي أقل بـ5.6 أعوام من متوسط العمر المتوقع لجميع المستفيدين من البرنامج، وأقل بـ13.8 عاما من متوسط العمر المتوقع لعامة السكان في الولايات المتحدة.

ورغم ارتفاع متوسط العمر المتوقع لهذه الفئة من 63.9 عاما خلال الفترة 2000-2004 إلى 65.6 عاما خلال الفترة 2015-2019، فإن الفجوة ظلت قائمة مقارنة بالمستفيدين الآخرين من "ميديكيد" وعامة السكان.

كما وجد الباحثون أن المصابين بالتوحد كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 44% مقارنة بغير المصابين بالتوحد من المستفيدين من البرنامج نفسه. وظهرت مخاطر الوفاة المرتفعة في عدد من الحالات والأسباب، خصوصا الإنفلونزا، وسوء التغذية، والالتهاب الرئوي، والغرق.

وأظهرت الدراسة أيضا أن النساء المصابات بالتوحد يواجهن فجوة أكبر في متوسط العمر المتوقع مقارنة بالرجال عند مقارنتهن بعامة السكان، وهو ما يرتبط إلى حد كبير بارتفاع معدلات الاضطرابات النفسية المصاحبة وما يترتب عليها من وفيات زائدة.

وقال الدكتور غوهوا لي، أستاذ علم الأوبئة في كلية "ميلمان" للصحة العامة بجامعة كولومبيا، إن ارتفاع خطر الوفاة لدى المصابين باضطراب طيف التوحد رصد منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، إلا أن متوسط العمر المتوقع لهذه الفئة ظل غير معروف بسبب محدودية البيانات المتعلقة بمعدلات الوفيات بحسب الفئات العمرية.

وأكد لي أن جزءا كبيرا من الوفيات الزائدة يمكن تجنبه من خلال تحسين الدعم الاجتماعي، والرعاية الأولية، والخدمات المقدمة في المنازل والمجتمع، مشيرا إلى أن النتائج تسلط الضوء على أهمية معالجة الفوارق الصحية التي يواجهها المصابون باضطراب طيف التوحد.