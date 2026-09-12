بعد هجوم على السعودية .. العراق يقيل قائد عمليات ميسان

خبرني - أمر رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، السبت، بإعفاء قائد عمليات ميسان من منصبه بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات على السعودية من موقع بالمحافظة، فيما أكدت بغداد والرياض أهمية استمرار التنسيق بينهما، بأعقاب استهداف خط أنابيب شرق غرب بمسيّرات أُطلقت من العراق.

ووجه رئيس الوزراء العراقي بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات ميسان، وهي قيادة أمنية مشتركة تتولى تنسيق وإدارة عمل القوات الأمنية في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وأتى القرار بعد ساعات من تأكيد الحكومة العراقية رفضها أي اعتداء يمس أمن السعودية أو يسيء إلى العلاقات بين البلدين، وإعلانها فتح تحقيق عاجل لتحديد الجهة التي نفذت الهجمات التي استهدفت خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة والمنورة.

وشددت الحكومة العراقية كذلك على أنها ستواصل العمل مع الأشقاء والأصدقاء، لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، وترسيخ احترام القانون ومبادئ حسن الجوار، وبما يحمي مصالح العراق ويعزز دوره الإيجابي في محيطه الإقليمي.

وكانت بغداد قد أكدت مرات عدة رفضها استخدام أراضي العراق لاستهداف دول الجوار، مؤكدة العمل على حصر السلاح في يد الدولة.

استمرار التنسيق

وفي اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مساء الجمعة، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أكد العراق والسعودية أهمية استمرار التواصل والتنسيق والتشاور بين البلدين، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز التعاون المشترك.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية أن الجانبين بحثا كذلك مستجدات الأوضاع في المنطقة.



هجمات على السعودية

وكانت السعودية، أعلنت في وقت سابق أمس الجمعة، وقوع إصابات وإيقاف خط أنابيب شرق غرب احترازيا، إثر تعرضه لعدة هجمات في منطقتي الرياض والمدينة المنورة.

بدورها، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أن خط أنابيب شرق غرب تعرض صباح الخميس الماضي لعدة هجمات.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن الخط تعرض لهجوم بعدة مسيرات قادمة من العراق، موضحة أن الهجوم أسفر عن إصابات بشرية وبعض الأضرار التي يجري التعامل معها.

وأضافت "أنه بناء على طلب دولة رئيس الوزراء العراقي بإتاحة الفرصة لحكومة العراق الشقيقة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الجوار، فقد آثرت المملكة عدم الرد في هذه المرحلة، ودعم جهود الحكومة العراقية"، وهو ما ثمّنه العراق.

كما شددت الرياض على احتفاظها بحق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها.

وخط شرق غرب، المعروف أيضا باسم بترولاين، يعد أحد أهم شرايين نقل النفط في السعودية، إذ يمتد لنحو 1200 كيلومتر من بقيق شرقي المملكة إلى ينبع على ساحل البحر الأحمر، بطاقة تصل إلى نحو 7 ملايين برميل يوميا.

وتضاعفت أهمية الخط خلال 2026 مع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، إذ يوفر للسعودية مسارا بريا رئيسيا لنقل الخام من حقول الشرق إلى مصافي وموانئ الساحل الغربي، بما يسمح بتصدير النفط عبر البحر الأحمر بعيدا عن هرمز.

يذكر أنه سبق للمملكة العربية السعودية أن أعلنت مرارا خلال الأشهر الماضية، تعرّض أراضيها، لا سيما منشآت الطاقة، لضربات قالت إن مصدرها مجموعات مسلحة في العراق، وذلك على وقع الحرب التي أطلقتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران.

وفي أواخر يوليو/تموز، استهدفت ضربات أمريكية سعودية في أنحاء مختلفة في العراق، مقرات للحشد الشعبي الذي يضم فصائل مسلحة موالية لإيران، ردا على هجمات استهدفت منشآت الطاقة السعودية.