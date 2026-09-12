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  • تصعيد في عين العرب.. إحراق مبنى للأمن الداخلي السوري واعتداءات على قوات الأمن

تصعيد في عين العرب.. إحراق مبنى للأمن الداخلي السوري واعتداءات على قوات الأمن

  • 12 أيلول 2026
  • 01:35
تصعيد في عين العرب إحراق مبنى للأمن الداخلي السوري واعتداءات على قوات الأمن

خبرني  - شهدت مدينة عين العرب "كوباني" الواقعة في ريف محافظة حلب الشرقي، الجمعة، استنفارا أمنيا عقب اعتداء "خارجين عن القانون" على قوى الأمن الداخلي وسط المدينة، وفقا لوسائل إعلام سورية.

وبحسب المعلومات المتداولة، نفذت مجموعات خارجة عن القانون اعتداءات استهدفت آليات ومقرات لقوى الأمن الداخلي، ما أدى إلى حالة من التوتر في المدينة، وسط تحركات أمنية لمواجهة التصعيد وإعادة فرض الاستقرار.

وتزامنت التطورات في عين العرب مع أحداث شهدتها مدينة القامشلي، حيث أفادت المعلومات بإجبار أصحاب محال تجارية على إغلاق متاجرهم، مع تعرض عدد ممن رفضوا الاستجابة للاعتداء.

وتأتي هذه الأحداث في وقت تشهد فيه المنطقتان توترا متصاعدا، وسط دعوات لوقف الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والمؤسسات الأمنية، ومحاسبة المتورطين في أعمال العنف والإخلال بالأمن.

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