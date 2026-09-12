مصر : امتحان تكميلي لطلبة ( التوجيهي الأردني)

خبرني – قالت الملحقية الثقافية في السفارة الأردنية في القاهرة ، ان المجلس الأعلى للجامعات في مصر قرر فرض امتحان تكميلي يؤديه الطالب الحامل للثانوية العامة الأردنية "النظام الجديد" خلال العام الدراسي الأول في المرحلة الجامعية، وفقاً للحقل الذي تخصص به.

وبينت الملحقية الثقافية أن وزارة التعليم العالي المصرية أعلنت بشكلٍ واضح عن الإجراءات المتبعة لتقديم الطلبات للطلبة الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية للعام الدراسي 2026/2027، من خلال التقديم المباشر على منصة "أدرس في مصر" من خلال الرابط التالي: https://admission.study-in-egypt.gov.eg والذي يوفر جميع خدمات التسجيل وتحميل الشهادات والوثائق ودفع الرسوم المقررة للتقديم إلكترونيًا، وحصول الطالب على نتيجة طلبه من خلال حسابه على المنصة، مع تأكيد الملحقية أنه لا حاجة لتوجّه الطلبة الأردنيين الراغبين بالدراسة في الجامعات المصرية إلى وسيط للحصول على مقعد جامعي أو إتمام عملية التسجيل في الجامعة.

وأعادت الملحقية الثقافية التأكيد على أن التقدّم للمنح والحصول عليها في الجامعات المصرية لا يتم عبر السفارة الأردنية ولا الملحقية الثقافية فيها، موضّحةً عدم توفّر أية منحٍ دراسيةٍ خارج إطار التبادل الثقافي المناط فقط بوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

الجدول ادناه يوضح الامتحان التكميلي المطلوب :