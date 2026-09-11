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تقرير : ترمب يرفض طلبا سعوديا لشن ضربات على الحوثيين

  • 11 أيلول 2026
  • 23:37
تقرير ترمب يرفض طلبا سعوديا لشن ضربات على الحوثيين

خبرني  - نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالين هاتفيين بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب  يوم الخميس، وحثه على شن ضربات ضد الحوثيين.

وذكر التقرير أن ترمب رفض الطلب، وصرّح مسؤولون أمريكيون بأن الإدارة لا تعتزم القيام بعمل عسكري مباشر ضد الحوثيين في الوقت الراهن.

ووفقاً لـ (أكسيوس)، تتزايد المخاوف الأمريكية بشأن الصراع المتصاعد بسرعة في اليمن، وتعمل الولايات المتحدة على تكثيف دعمها للمملكة العربية السعودية مع السعي في الوقت ذاته لتجنب الانخراط العسكري المباشر.

وأشار التقرير إلى أن الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، توجّه إلى السعودية يوم الخميس لإجراء محادثات تنسيقية عاجلة.

وأضاف الموقع أن مسؤولين عسكريين ومدنيين أمريكيين أبلغوا نظراءهم السعوديين في الأسابيع الأخيرة بأن توجيهات ترمب تقضي بتركيز القوات الأمريكية على إيران وتأمين مضيق هرمز، مع تجنب فتح جبهة عسكرية أخرى.

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