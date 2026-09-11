البرلمان البريطاني يرفض مشروع قانون الموت الرحيم

خبرني - رفض المشرعون في بريطانيا، الجمعة، مشروع قانون كان سيسمح بإجراء الموت الرحيم للبالغين الميؤوس من شفائهم في إنجلترا وويلز.

جاء ذلك في تصويت أنهى جدلا استمر عامين داخل البرلمان حول هذه القضية الشائكة.

وصوت 286 عضوا في البرلمان ضد مشروع قانون "البالغين الميؤوس من شفائهم (إنهاء الحياة)"، في مقابل 270 نائبا صوتوا لصالحه، ما يعني أن المشروع سقط بفارق 16 صوتا فقط.

وبهذا التصويت، الذي جاء بعد مناقشات مطولة ومعقدة، يُطوى ملف الموت بمساعدة طبية في البرلمان البريطاني في الوقت الراهن، بعد جدل استمر عامين كاملين.