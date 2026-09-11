الفيصلي يتخطى دوقرة بثنائية العطار وعرسان

خبرني - تخطى الفيصلي نظيره دوقرة، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دوري المحترفين لكرة القدم.

وانتهى اللقاء الذي أقيم على ستاد عمّان الدولي بفوز الزعيم بثنائية نظيفة، سجلها نجدي العطار وأحمد العرسان في الشوط الأول من اللقاء.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 4 نقاط، فيما يتذيل دوقرة جدول الدوري بلا أي نقطة.

نتائج الجولة

وفي وقت سابق الجمعة، تعادل الحسين إربد والبقعة سلبًا.

والخميس، تعادل الجزيرة وشباب الأردن بهدف لمثله.

استكمال الجولة السبت

وتختتم الجولة السبت بلقاء الرمثا والعربي عند السادسة مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني، فيما يلتقي السلط مع الوحدات عند الثامنة والنصف مساء على ستاد عمّان الدولي.

الترتيب

بهذه النتائج، يتصدر الجزيرة الدوري بالشراكة مع الفيصلي والبقعة، برصيد 4 نقاط لكل منهم، مؤقتًا لحين استكمال مباريات الجولة.