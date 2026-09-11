مستشفى معان : بدء استقبال مراجعي العيادات في المبنى الجديد

خبرني - أعلن مستشفى معان الحكومي، الجمعة، بدء استقبال مراجعي عيادات الاختصاص في المبنى الجديد المقابل للمستشفى الميداني، اعتبارًا من صباح غد السبت الموافق 12 أيلول.

وقال مدير مستشفى معان الحكومي، وليد الرواد، إن افتتاح المبنى واستقبال المراجعين فيه يشكلان خطوة جديدة في مسيرة تطوير الخدمات الصحية، وإضافة نوعية تسهم في توفير خدمات صحية أفضل وأقرب وأكثر كفاءة للمواطنين.

وأضاف، أن إنجاز المبنى جاء ثمرة جهود متكاملة شاركت فيها جهات وأفراد، من خلال التخطيط والدعم والتنفيذ والإشراف والمتابعة، مثمنا جهود كل من أسهم في إنجاز المشروع وإخراجه إلى حيز التنفيذ.

وأكد الرواد، أن بدء استقبال مراجعي عيادات الاختصاص في المبنى الجديد يجسد التزام المستشفى بتقديم خدمات صحية تواكب تطلعات أبناء المحافظة، وتعزز مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.

وأعرب عن أمله بأن يشكل المبنى محطة جديدة في مسيرة تطوير الخدمات الصحية في المحافظة، وأن يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمراجعين.