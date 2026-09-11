من قتل السياحة العلاجية في الشونة الشمالية

منذ نحو 9 شهور اغلقت المسابح العلاجية بالمياه الكبريتية في الشونة الشمالية أبوابها أمام المواطنين الذين يتوافدون إليها من مختلف محافظات المملكة لغايات الاستشفاء والعلاج

6 مسابح علاجية بعضها مرخص بشكل كامل وأخرى غير مرخصة بما فيها مسابح علاجية تتبع لبلدية معاذ بن جبل يطالبون بإعادة ضخ المياه الكبريتية إليها التي كانت تصل إليهم من سلطة وادي الاردن من خلال خط ناقل ممدود إليها

أصحاب المسابح يؤكدون ان السياحة العلاجية تدمرت كليا وتضررت وكل زوار المسابح العلاجية يتواصلون مع المسابح ويتم اعلامهم انها مغلقة من الجهات الرسمية

هذه المسابح تشكل استثمارات واعدة وتجذب الزوار من كل أنحاء المملكة خصوصا ممن يقصدونها للتداوي والشفاء من مختلف الأمراض خصوصا العظام والدسك والروماتيزم وغيرها

المسابح جزء من تنمية المكان ولها دور مهم في دعم المجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل وخلق نشاط تجاري وسياحي

جلالة الملك يتحدث بلقاءاته وزياراته عن التنمية والاستمارات وتنميتها وتطويرها ودعم المجتمعات المحلية لا إغلاق المشاريع كما هو حاصل بالمسابح العلاجية

ملف إغلاق المسابح خطير جدا ويستدعي تحرك حكومي لإعادة افتتاحها خصوصا انها تشهد إقبالا كبيرا لا سيما خلال الشتاء

