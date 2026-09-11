الحسين يتعثر مجددا ويتعادل سلبا مع البقعة في الدوري

خبرني - تعثر فريق الحسين مجددا، الجمعة، بعد تعادله سلبا دون أهداف مع البقعة، في المباراة التي أقيمت على ستاد الملك عبدالله الثاني، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دوري المحترفين لكرة القدم.

وكان الحسين قد استهل مشواره في الدوري بخسارة ثقيلة أمام الجزيرة بخماسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري المحترفين.

ويعد التعادل أمام البقعة تعثرا جديدا لحامل اللقب، بعد الخسارة الثقيلة أمام الجزيرة في الجولة الأولى.

وبهذا التعادل رفع البقعة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، فيما حصد الحسين نقطته الأولى في الدوري ليحتل المركز الثامن.