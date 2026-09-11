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  • بعد يومين من جنازة شقيقها .. وفاة الأميرة أستريد شقيقة ملك النرويج

بعد يومين من جنازة شقيقها .. وفاة الأميرة أستريد شقيقة ملك النرويج

  • 11 أيلول 2026
  • 20:57
بعد يومين من جنازة شقيقها وفاة الأميرة أستريد شقيقة ملك النرويج

خبرني  - أعلنت العائلة المالكة النرويجية اليوم الجمعة، وفاة الأميرة أستريد عن عمر ناهز 94 عاما، وذلك بعد يومين فقط من وفاة شقيقها الملك هارالد الخامس.

ونقل البلاط الملكي النرويجي عن الملك هاكون الثامن قوله: "كانت العمة أستريد ركيزة مهمة للملك هارالد ولنا جميعا في العائلة."

وجاء في بيان الملك هاكون: "تعلمنا منها الكثير، ولم تكن تخشى التعبير عن رأيها بصراحة، ووفاتها خسارة كبيرة لنا. سنفتقدها."

وقال هاكون: "كانت مخلصة للغاية، وكانت تؤدي دائما واجباتها بكل التزام وحضور وبروح مرحة تنشر البهجة بين من حولها."

توفيت الأميرة أستريد اليوم الجمعة، بعد يومين فقط من حضورها مراسم الجنازة الرسمية لشقيقها. وكان هارالد قد توفي في المستشفى في نهاية أغسطس.

 

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