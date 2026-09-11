بتهمة الاحتيال العاطفي .. جنوب أفريقيا تسلم أمريكا 6 نيجيريين

خبرني - قالت الشرطة في جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، إن البلاد ستسلم الولايات المتحدة 6 نيجيريين يشتبه في انتمائهم إلى شبكة الجريمة المنظمة "بلاك آكس"، المتورطة في عمليات احتيال عاطفي وجرائم احتيال إلكتروني.

وتطلب السلطات الأمريكية الرجال الستة بتهم تشمل الاحتيال عبر وسائل الاتصال وغسل الأموال.

وقالت وحدة "هوكس" الخاصة التابعة للشرطة في بيان إن المشتبه بهم استهدفوا أكثر من 100 امرأة في الولايات المتحدة، واحتالوا عليهن بأكثر من 100 مليون راند (6.2 ملايين دولار) عبر عمليات احتيال عاطفي على الإنترنت، مشيرة إلى أن من بين الضحايا متقاعدات وسيدات أعمال.

ونشأت جماعة "بلاك آكس" من رابطة طلابية تأسست في أواخر سبعينيات القرن الماضي تحت اسم "حركة السود الجديدة في أفريقيا"، قبل أن تتطور إلى شبكة إجرامية منظمة وعنيفة تنشط في كثير من الأحيان في جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني.

وأُلقي القبض على الرجال الستة في جنوب أفريقيا عام 2021.

وقالت وحدة "هوكس" إن تسليم المطلوبين سيجري بعد ظهر اليوم الجمعة إلى مسؤولين من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف بي آي" وجهاز الخدمة السرية الأمريكي في مطار كيب تاون الدولي.

ويأتي التسليم بعد القبض على أشخاص آخرين يشتبه في انتمائهم إلى شبكة "بلاك آكس" في سويسرا وإسبانيا في وقت سابق من هذا العام.