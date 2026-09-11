اختيار المخادمة ضمن الأطقم التحكيمية لكأس الخليج

خبرني - اختير الحكم الدولي الأردني أدهم المخادمة ضمن الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 27"، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 23 أيلول الحالي وحتى 6 تشرين الأول المقبل.

وأكد مدير دائرة الحكام في الاتحاد الأردني لكرة القدم عمر بشتاوي ، اختيار المخادمة ضمن الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة منافسات البطولة.

ويأتي اختيار المخادمة ضمن الحضور الأردني في الاستحقاقات الكروية الإقليمية، في ظل الخبرة التي يمتلكها الحكم الدولي من خلال مشاركاته في عدد من البطولات والمنافسات القارية والدولية.