الصحة الأردنية : 90 ألف وافد خضعوا للفحص الطبي خلال تموز وآب

خبرني - قال مدير مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين والصحة المهنية في وزارة الصحة، إبراهيم المعايعة، الجمعة، إن الوزارة خفضت مدة إنجاز الفحوصات الطبية للعمالة الوافدة من 3 أيام عمل إلى 24 ساعة.

وأوضح المعايعة أن وزير الصحة قرر تمديد ساعات العمل من الساعة 7 صباحا وحتى 3 مساء، إضافة إلى اعتماد السبت يوم عمل في المراكز التي تشهد ازدحاما، وهي العاصمة والجاردنز وصويلح وسحاب، إلى جانب مراكز في الزرقاء ومأدبا والبلقاء، بحسب المملكة.

وأضاف أن العمل جار بالتنسيق مع المختبرات المركزية على إنهاء نتائج الفحوصات، مشيرا إلى أن النتيجة تصدر حاليا خلال 24 ساعة من أخذ العينة، بعد قراءة صورة الأشعة، وإجراء 6 فحوصات دم.

وبين أن تقليص مدة إنجاز الفحوصات جاء في إطار قرار رئاسة الوزراء المتعلق بتصويب أوضاع العمالة الوافدة، الذي تنتهي فترته في 30 أيلول الحالي، موضحا أن الوزارة زادت أعداد الكوادر وساعات الدوام واعتمدت دوام يوم السبت لتسريع إصدار النتائج.

وأشار المعايعة إلى أن نحو 90 ألف وافد خضعوا للفحص الطبي خلال شهري تموز وآب، بزيادة نحو 30 ألفا مقارنة بشهري أيار وحزيران.

وحول الفحوصات التي تجريها وزارة الصحة، قال المعايعة، إنها تشمل صورة الأشعة للكشف عن مرض السل، وفحوصات الدم للكشف عن الإيدز، والتهاب الكبد الوبائي B وC، والزهري، إضافة إلى فحص الحمل لعاملات المنازل.

وأوضح أن الفحوصات المطلوبة لعاملات المنازل هي ذاتها المطبقة على بقية العمالة الوافدة، مع إضافة فحص الحمل، وتجديد فحص السل.